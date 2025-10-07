Ученые нашли следы древнего океана на спутнике одной из планет

Ученые обнаружили следы древнего океана диаметром около 1159 км подо льдами на одном из пяти крупных спутников Урана - Ариэле.

Как передает Day.Az, об этом сообщил научный портал ScienceDirect со ссылкой на исследование.

"Наличие остаточного океана на Ариэле предполагается в работе Кастильо-Рожеса и на основе интерпретации изображений, полученных с космического аппарата "Вояджер-2", содержащих геологические особенности, которые, как считается, указывают на криовулканизм и тектонизм", - говорится в статье.

В ходе исследований международной команде ученых удалось выяснить, что глубина древнего подледного океана могла достигать около 170 км, притом что средняя глубина Тихого океана на Земле достигает лишь 4 км.

"На основании геологического анализа и моделирования приливных напряжений предполагается, что в геологически недавнее время под поверхностью Ариэля существовал значительный океан", - уточняется в материале.

Отмечается, что второй по близости к Урану спутник покрыт большими разломами, хребтами, грабенами и кратерами, что может свидетельствовать о криовулканической активности, при которой замороженные жидкости выходят на поверхность в результате извержений. В частности, двойной хребет, как на поверхности Ариэля, также был ранее обнаружен на других ледяных спутниках, таких как Европа и Тритон, однако до сих пор не был найден в других частях Солнечной системы.