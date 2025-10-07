https://news.day.az/sport/1786415.html Азербайджанские борцы завершили III Игры СНГ 20 медалями Подведены итоги соревнований по борьбе на III Играх СНГ. Как передает Day.Az, сегодня на соревнованиях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 6 медалей - 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
Азербайджанские борцы завершили III Игры СНГ 20 медалями
Подведены итоги соревнований по борьбе на III Играх СНГ.
Как передает Day.Az, сегодня на соревнованиях в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала 6 медалей - 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
Чемпионами стали Эльшад Аббасов (51 кг), Али Назаров (60 кг) и Ислам Султанов (71 кг). Второе место заняли Юсиф Мирзоев (48 кг) и Ниджат Йейлагалиев (80 кг), третье-Хикмет Хагвердиев (55 кг).
Таким образом, всего азербайджанские борцы завоевали 20 медалей (5 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых) на Играх СНГ.
