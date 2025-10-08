Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев
Бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев а нарушение антидопинговой политики.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба USADA.
В 2024 году Макгрегор трижды не предоставил информацию о своём местонахождении, в результате чего инспекторы не смогли взять у него биоматериал, что является нарушением.
Двухлетняя дисквалификация была заменена на полуторагодичную из-за того, что Макгрегор активно сотрудничал со следствием.
В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.
Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
