Инцидент в парке развлечений в Индии

В одном из парков развлечений в Индии произошёл инцидент с участием посетителя. Мужчина выпал с аттракциона, напоминающего карусель в виде вращающейся машины, и на короткое время застрял между конструкциями.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

К счастью, он не получил серьёзных травм.