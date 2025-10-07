https://news.day.az/world/1786384.html Инцидент в парке развлечений в Индии - ВИДЕО В одном из парков развлечений в Индии произошёл инцидент с участием посетителя. Мужчина выпал с аттракциона, напоминающего карусель в виде вращающейся машины, и на короткое время застрял между конструкциями. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. К счастью, он не получил серьёзных травм.
В одном из парков развлечений в Индии произошёл инцидент с участием посетителя. Мужчина выпал с аттракциона, напоминающего карусель в виде вращающейся машины, и на короткое время застрял между конструкциями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
К счастью, он не получил серьёзных травм.
