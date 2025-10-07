https://news.day.az/world/1786381.html Макрона отстраняют от власти? Бюро Национального собрания, нижней палаты французского парламента, захотело рассмотреть предложение партии "Непокорившаяся Франция" об отстранении от власти действующего главы Пятой республики Эммануля Макрона. Как передает Day.Az, об этом сообщается в эфире BFMTV. "Завтра будет созвано Бюро Национального собрания.
Бюро Национального собрания, нижней палаты французского парламента, захотело рассмотреть предложение партии "Непокорившаяся Франция" об отстранении от власти действующего главы Пятой республики Эммануля Макрона.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в эфире BFMTV.
"Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении [Макрона] от власти, которое было подписано 104 парламентариями", - сказала телеканалу глава партии Матильда Пано.
