https://news.day.az/world/1786399.html Нидерланды начнут производство дронов Первые производственные линии по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начнут работу в Нидерландах в ближайшие месяцы. Как передает Day.Az, об этом написал министр обороны страны Рубен Брекелманс в социальной сети X. "На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки.
Нидерланды начнут производство дронов
Первые производственные линии по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начнут работу в Нидерландах в ближайшие месяцы.
Как передает Day.Az, об этом написал министр обороны страны Рубен Брекелманс в социальной сети X.
"На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб", - сказал в заявлении.
При этом министр подчеркнул, что проект создаст новые рабочие места и окажет положительное влияние как на безопасность, так и на экономику страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре