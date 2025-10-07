Купленные армянским лобби законодатели потратили зря время Конгресса США

Автор: Ибрагим Алиев

Некоторым конгрессменам в США, похоже, действительно нечем заняться. В Вашингтоне два "героя" - Даррелл Исса и Гас Билиракис - решили прославиться на пустом месте и внесли в Палату представителей некий законопроект с громким названием "О предотвращении эскалации и содействии взаимодействию на Кавказе" - "PEACE Act". Формулировки красивые, содержание же - пустота, дублирование давно признанных принципов и откровенное вмешательство в процессы, где американским "законодателям морали" давно нечего ловить.

Документ начинается с привычных деклараций:

- Поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости Армении и Азербайджана.

- Поддержка прямых переговоров между правительствами Армении и Азербайджана для заключения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного соглашения.

- Использование санкций и связанных мер для сдерживания применения силы как альтернативы конструктивным переговорам.

Санкции "гении" требуют вводить, если президент США установит, что "Азербайджан осуществляет враждебные действия против Республики Армения".

Во-первых, президент США такого не установит, ибо Баку никогда не проводил враждебные действия против Армении. Напротив, вражду начала РА, оккупировав территории Азербайджана. Во-вторых, окей допустим. А, что будет, если президент США установит, что Армения осуществляет враждебные действия против Азербайджанской Республики? Где пункт про это? Что за однобокий подход?

То есть, если Азербайджан нападет на Армению (а он не нападет), по мнению проплаченных армянским лобби конгрессменов, необходимо вводить визовые запреты и аннулировать визы для причастных лиц (высокопоставленный чиновник правительства, члены семей и т.д.), санкции против финансовых институтов, которые участвуют или способствуют торговле нефтью или нефтепродуктами Азербайджана. А вот если Армения нападет на Азербайджан, то это нормально, это хорошо. Никакие санкции не нужны.

Вы в своем уме, господа? Кажется, нет. Поэтому, давайте, проясним вам, почему вы потратили время и бумагу зря.

Во-первых, принцип территориальной целостности Армении и Азербайджана признаётся всеми странами мира, включая самих участников. Во-вторых, диалог между Баку и Ереваном идёт напрямую, посредники нам уже не нужны. В третьих, какое применение силы? На границе давно спокойно, нет ни единого выстрела и все идет вперед дипломатическим путем. Идея "сдерживать применение силы" попросту не имеет предмета.

Получается абсурд: конгрессмены готовятся вводить санкции против того, чего нет. Более того, "PEACE Act" противоречит самой логике мирного процесса. Ведь 8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана Совместная декларация Армении и Азербайджана. Стороны зафиксировали готовность к заключению мирного договора. Теперь любой шаг вперёд зависит только от них.

Фактически этот недодокумент, проплаченный армянским лобби под предлогом "поддержки мира" является попыткой создать некий рычаг для вмешательства в энергетические проекты Азербайджана. В нём нет ни одного конструктивного предложения.

Так что, если Даррелл Исса и Гас Билиракис думают, что их законопроект изменит реальность, то они очень сильно ошибаются. Мирный процесс на Южном Кавказе уже не нуждается во внешних опекунах. Он движется по своей логике, ибо две страны напрямую выстраивают отношения, договариваются и находят компромиссы. Именно поэтому законопроект "PEACE Act" - это пустая декларация, в которой нет ни смысла, ни необходимости. Это всего лишь то, что придумали двое незнаек для своих спонсоров, не понимая ни реалий региона, ни сути мирного процесса. Кстати, Исса и Билиракис - республиканцы. Думаем, Трампу будет интересно, чем занимаются представители его партии за его спиной и почему они пытаются продвигать то, что невыгодно Штатам. Список "болота" пополнился еще двумя именами.