Баку примет первый международный Baku Tango Marathon

С 17 по 19 октября в Dreamland Golf Club в Баку пройдёт первый международный Baku Tango Marathon - трёхдневное мероприятие, посвящённое аргентинскому танго. Организатором выступает школа InTango при поддержке Азербайджанского танцевального союза (AzDC), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основатель первой школы аргентинского танго в Азербайджане - InTango, соучредитель и председатель комитета по аргентинскому танго AzDC, лауреат международных соревнований, преподаватель и международный танго-диджей Ильхам Османов отметил, что сегодня танго является одним из самых популярных социальных танцев в мире, и Баку не исключение.

"Мы создаём этот марафон ради музыки, общения и той особой тишины между нотами, где рождается танец. Хочется, чтобы гости увезли из Баку не только красивые фотографии, но и чувство дома, чтобы тепло нашего города осталось с ними надолго", - подчеркнул Ильхам Османов.

Марафон соберёт тангерос из более чем 10 стран, включая Турцию, Грузию, Аргентину, Италию и другие, что делает это событие важным вкладом в развитие культуры, городского туризма и международной привлекательности Азербайджана. В программе заявлены выступления шести диджеев из разных стран, каждый из которых привносит свой уникальный стиль, при этом все они глубоко уважают классические традиции танго.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az