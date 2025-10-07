Президент Ильхам Алиев назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), в частности, назвал факторы, превращающие эту организацию в важного актора на мировой арене.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене".