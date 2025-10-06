https://news.day.az/sport/1786050.html Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал еще одну серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в городе Осиек (Хорватия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот раз он занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221.6 очков.
Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы
Азербайджанский парастрелок Кямран Зейналов завоевал еще одну серебряную медаль на чемпионате Европы, проходящем в городе Осиек (Хорватия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот раз он занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 50 метров (P4) с результатом 221.6 очков.
Отметим, что ранее паралимпиец завоевал серебряную медаль на континентальном чемпионате в смешанной команде по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров (P6) вместе с Айбениз Бабаевой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре