Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал на III Играх СНГ
В рамках III Игр стран СНГ продолжаются соревнования смешанных команд по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в матчах, проходивших на Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, сборная Азербайджана в полуфинале одержала победу над командой Таджикистана со счётом 7:3.
В финале сборная Азербайджана встретится с Узбекистаном. В полуфинале узбекские дзюдоисты одержали победу над российскими со счётом 7:5.
Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.
