https://news.day.az/sport/1785630.html Азербайджанский борец завоевал золотую медаль - ФОТО На III Играх стран СНГ определился первый азербайджанский медалист второго дня соревнований по борьбе. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, проходящих в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе, представитель Азербайджана Раван Гасанзаде (48 кг) завоевал золотую медаль. Финальные схватки продолжаются.
Азербайджанский борец завоевал золотую медаль - ФОТО
На III Играх стран СНГ определился первый азербайджанский медалист второго дня соревнований по борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревнованиях, проходящих в Гянджинском Олимпийском спортивном комплексе, представитель Азербайджана Раван Гасанзаде (48 кг) завоевал золотую медаль.
Финальные схватки продолжаются.
Напомним, что III Игры стран СНГ завершатся 8 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре