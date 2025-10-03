Коллекция Гюльнары Халиловой "Шебеке" с успехом представлена на Turkıstan World Craft Fest в Казахстане

Коллекция известного азербайджанского дизайнера Гюльнары Халиловой "Шебеке" с успехом была представлена на международном фестивале Turkıstan World Craft Fest-2025, проходившем в городе Туркестан (Казахстан). Фестиваль состоялся в рамках открытия "Городка ремесленников" в Туркестане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, коллекция "Шебеке", создание которой было вдохновлено традиционным азербайджанским искусством витражей, стала настоящим украшением фестиваля. Эта коллекция, объединяющая элементы современного дизайна с национальным искусством, вызвала большой интерес.

"Городок ремесленников" задуман как центр культурного туризма и образования в области ремёсел. Здесь будут сохраняться и передаваться будущим поколениям традиционные технологии. Главная цель - не только продемонстрировать богатые традиции ремесленного искусства, но и укрепить культурные связи между тюркоязычными народами", - отметила Гюльнара Халилова.

В фестивале приняли участие представители Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, России, Китая и Казахстана. Каждый из них представил уникальные изделия ручной работы, отражающие культуру и ремесленные традиции страны. Основное внимание привлекли изделия из керамики, текстиля, работы в областях ковроткачества, ювелирного дела. В рамках мероприятия также были организованы презентации традиционных технологий, ярмарки ремесел, мастер-классы, гастрономические зоны и фольклорные выступления.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республике Северного Кипра и других странах.