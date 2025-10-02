Сахиба Гафарова провела ряд встреч в ЮАР в рамках саммита G20

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Кейптауне (ЮАР) для участия в XI Саммите спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса сообщили, что в рамках мероприятия председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты общин Великобритании, сэром Линдси Хойлом, спикером парламента Сингапура Си Киан Пенгом и председателем Палаты представителей парламента Австралии Милтоном Диком.

В ходе переговоров было подчеркнуто значение саммита, а также состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений между нашими странами и парламентами.