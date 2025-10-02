В Азербайджане в рамках программы самозанятости для очередной группы участников войны созданы малые предприятия

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в рамках программы самозанятости предоставило еще одной группе участников войны оборудование по выбранным ими сферам предпринимательской деятельности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в отделе по связям с общественностью министерства сообщили, что с помощью предоставленного оборудования участники программы создали малые предприятия - автомойку, мужскую парикмахерскую и т.д. Они выразили признательность главе государства за оказываемую поддержку и подчеркнули, что приложат усилия для расширения созданных малых предприятий.

В период после 44-дневной Отечественной войны в рамках программы самозанятости малые хозяйства были созданы для 13 350 участников войны, в том числе около 1000 - в этом году.