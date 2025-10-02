Автор: Зуьфугар Ибрагимов

После встречи в Вашингтоне и позитивных заявлений по ее поводу со стороны союзников Армении, даже тех, на кого рассчитывали реваншисты, армянская оппозиция засуетилась. Часть, имеющая доступ к западным инстанциям, с воплями "Запад с нами" ринулась в Европу и за океан, те же, кто действовал до последнего времени по принципу "Москва за нами", кинулись к России за сочувствием. Но сочувствия, судя по инсайдерской информации, которой располагают армянские СМИ, они там не получили.

Военный преступник Роберт Кочарян долгое время старательно создавал себе имидж "человека Москвы". Даже если это не так, пусть все так думают. Создать образ удалось, и Кочарян был возведен реваншистами на трон лидера оппозиции. Всем стало казаться, что это тот самый деятель, за которым стоит реальная сила и на кого можно рассчитывать. Прочая шушера не была способна обеспечить оппозиции победу в принципе. Одних криков в наше время недостаточно. Армянское общество начало умнеть и не хочет видеть в Николе Пашиняне предателя "вековой мечты". Слова премьер-министра, за которого прежде в него летели камни, теперь воспринимаются с пониманием, что очень затрудняет реваншистам задачу.

Так вот, отправляясь периодически в Москву по делам собственного бизнеса, Роберт Кочарян подавал это так, будто едет в "Смольный" за инструкциями революционной борьбы. Реваншисты в нетерпении потирали руки, ожидая чуда, а Робик по возвращению исчезал из виду. Реваншисты ждали, что "человек Москвы" возглавит их и поведет на правительство, а следом будут идти танки со 102-й базы. Но Кочарян пропадал. Он думал, что суровое молчание придает ему крутизны, однако на самом деле такое поведение дало понять его соратникам по антипашиняновскому фронту, что реваншистам придется справляться самостоятельно. В смене власти в Армении не заинтересован никто - ни армянский народ, ни бывшие опекуны Еревана. Этот поезд для оппозиции ушел.

Как пишут армянские СМИ, на днях Кочарян сделал еще одну безуспешную попытку удержать "корону". Сообщается, что в Москве он искал поддержку на выборах 2026 года, в том числе финансовую, но получил от ворот поворот.

Роберт Кочарян очень хочет вернуться к власти. Он тихо сидел в стороне много лет, ожидая, когда Армения дойдет до крайнего состояния, чтобы снова присосаться к власти. Поражение в войне показалось ему таким часом "х", он вылез из норы, ожидая, что народ бросится ему в ноги, умоляя все вернуть. И проиграл. Это был серьезный удар, после которого карабахский преступник старался не подключаться открыто к возне оппозиции, чтобы не растерять имидж окончательно. То, что никаких революций не будет, уже поняли все. В обществе нет заказа на свержение Пашиняна, поэтому собирать толпы смысла нет. Но близятся выборы, и у главы карабахского клана везде зудит и свербит от волнения, ведь он знает, что это его последний шанс.

Новые реалии Южного Кавказа, возникшие после Второй карабахской войны, все изменили. Только такие, как Кочарян, стараются делать вид, что у них остаются шансы вернуть прежние времена.