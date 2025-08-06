Когда наступит мир: чего боится армянская оппозиция и что ее ждет

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская пророссийская оппозиция замерла. Разговоры о возможности скорого парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией парализовали реваншистов.

На фоне ожидаемых событий померк эффект, вызванный последним интервью предводителя "карабахского клана" Роберта Кочаряна. Несколько дней назад он, получив очередные инструкции, дал обширное интервью местному телеканалу. Говорил вальяжно, самодовольно, уничижительно высказывался о действующей власти и выставлял себя любимого спасителем Армении. Заодно с собой продвигал идею "России-спасительницы", что устранило все сомнения (если они у кого-то еще оставались) относительно источника своей самонадеянности.

Но в понедельник пошли разговоры о возможности скорого подписания документа, связанного с будущим мирным договором, и ситуация изменилась. В реваншистской оппозиции не знают, что об этом думать. Правительство только сегодня высказалось по этому поводу с определенностью. Но Баку пока не комментирует, и у реваншистов теплится надежда, что все это слухи и вопрос мира все же затянется еще на какое-то время. Это время необходимо пророссийской оппозиции как воздух. Чем дольше тянется состояние "ни войны, ни мира", тем больше разброда внутри страны, тем больше проблем - экономических и социальных, а значит, больше недовольства. Для оппозиции, чем хуже - тем лучше. Тому же Кочаряну в таких условиях легче работается, проще обвинять действующее правительство в просчетах бывших властей и подсовывать народу "спасителя" в своем лице и в лице покровительствующих ему российских кругов. Только Россия, по его словам, может спасти Армению от Турции и Азербайджана.

Теперь реваншисты почуяли запах скорого поражения. После начала реального сближения Баку и Еревана, возможности реваншистов ограничатся. У них и сейчас нет особого поля для маневра, хотя Кочарян и старается создать впечатление, что Никол Пашинян политический труп, что его рейтинг ниже плинтуса и так далее. На самом деле это далеко не так. Проведенный недавно Международным институтом республиканцев в Армении соцопрос показал, что как раз Кочаряну не на что рассчитывать. По степени предпочтений граждан он в три раза отстает от Пашиняна. Он отстает даже от главы МИД Арарата Мирзояна. Эти два набрали соответственно по 13 и 5 процентов голосов. А у самодовольного военного преступника, пытающегося играть в крупного политика, всего 4 процента. Не нужен он армянам, им не интересны его громкие фразы, потому что "карабахский клан" был сброшен всего семь лет назад, а не семьдесят, и люди помнят, как и что происходило в Армении при этой банде. Народ совсем даже не возмущен уголовным делом против Сержа Саргсян, не огорчен лишением депутатского мандата кровавого Сейрана Оганяна.

Кстати, Кочарян тоже упоминает данные указанного соцопроса, но приводит только выгодные себе цифры, радостно сообщая. что народ не доверяет Пашиняну, не хочет мирного соглашения и вообще ждет его.

Помнится, пять лет назад армянская оппозиция критиковала Пашиняна за то, что подписал капитуляцию, не спросив народа, он, мол, должен был поставить Трехстороннее заявление на всенародное обсуждение и только потом ставить подпись. Это было невероятной глупостью. Сегодня тоже реваншисты требуют от правительства вынести мирный договор на всенародное обсуждение. И это не менее глупо и несерьезно. Но оппозиция надеется, что народ проголосует против. А зря. На выборах осенью 2021 года реваншисты тоже очень надеялись на разгромное поражение Пашиняна, а потерпели разгромное поражение сами. И хотя Кочарян утверждает, что "на предстоящих выборах соотношение голосов оппозиции и правящей силы будет 2 к 1", он лукавит. Он прекрасно знает, что если даже поражение в войне не заставило армян проголосовать за реваншистов, сейчас им вообще не стоит на что-то рассчитывать.

Никто не был рад затягиванию подписания мира так, как пророссийская оппозиция. Она рассчитывала первоначально свалить Никола Пашиняна, а потом уже идти на мир, но исключительно на армянских условиях, приправленных территориальными требованиями. Банда Кочарян-Саргсян, терзавшая Армению двадцать лет, рассчитывала успеть прийти к власти до того, как будет подписан мир, потому что потом уже невозможно будет что-то изменить. Очередную "революцию", устроенную пророссийскими силами, запад, а значит, и большая часть мира после подписания мира не признают. Тем более, если этот мир будет заключен на западной площадке. Расторжение договоренностей с Баку будет автоматически означать новую войну, в которой Россия реваншистской банде вряд ли поможет. Сейчас не начало 90-х. Все очень и очень изменилось. Если Кочаряна инструктируют в Москве, это не значит, что там готовы будут и к военной поддержке.

Если до подписания мира реваншисты не преуспеют, им придется туго. После открытия коммуникаций и границ, в Армению хлынет кислород. Армянское общество это сразу ощутит по тому, что в стране, в которой не происходят в буквальном смысле слова никакие созидательные процессы и позитивные события, начнется движение. Практически с самого дня провозглашения независимости Армения перестала жить, потому что позарилась на земли соседа. Оккупация утяжелила ее карму и потянула на дно, где она все эти годы и пребывала.

Подписание мира с Азербайджаном откроет Армении новые горизонты. Чего очень боится реваншистская оппозиция. Ей придется сойти со сцены и уносить ноги.

При нынешнем геополитическом раскладе попытка захвата территорий уже не будет воспринята в мире так, как была воспринята Первая карабахская война. Диаспора и лобби тоже постепенно уходят с политической сцены. Времена лоббинга и подковерных диаспоральныз протекций заканчиваются. Теперь все вопросы выносятся на открытый ринг. Все на виду. Во времена информационных технологий иначе и невозможно. Не решают ничего и деньги. Провалил "задание" Рубен Варданян. Несмотря на все свои возможности. В ереванском СИЗЩ сидит миллиардер Самвел Карапетян. Последнего Кочарян называет чуть ли не мессией, вокруг которого якобы собирается нова сила. Похоже, лидер преступного клана пересказывает сценарий, расписанный для Карапетяна, но проваленный.

Все сценарии рухнули - один за другим, разбившись о реальность. Реальность такова, что в армянском обществе, по всем признакам, нет заказа на новую войну, нет заказа на реванш и агрессию против соседа. Оппозиция не смогла свалить Пашиняна ни после войны, ни после сентября 2023 года. Сотня тысяч (как утверждается) армян, добровольно переместившихся из Карабаха в Армению и застрявших там, хотя надеялись на дальнейший транзит в Европу или США, по идее, могли бы стать движущей силой реваншистов. Но даже это не получилось. Даже эта масса не идет за ними всей толпой. Мошеннику Зрбазану удалось вытащить на улицы лишь незначительную часть.

В ответ на бравурные заявления Кочаряна, пытавшегося превратить Пашиняна в ничто, а свою банду выставить могучей силой, политолог Сурен Суренянц написал в соцсетях: "Блок "Айастан" (возглавляет Кочарян - ред.) практически недееспособен. Сила Самвела Карапетяна еще не родилась. А "фундаментальное изменение" политического поля все еще ожидает реальных действующих лиц, а не претендентов".

Странно, что реваншистская оппозиция Армении старательно не замечает этих вопиющих реалий.

А может, замечает, но старается делать хорошую мину перед хозяевами. Потому что безуспешное шоу должно быть доиграно.