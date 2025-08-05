Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

История редко выбирает героев по громкости их слов. Ее интересует другое - способность держать удар времени. В мире, где политика обесценилась до рейтингов и клише, где лидеров часто лепят по лекалам пиара, - Президент Азербайджана Ильхам Алиев является категорическим исключением. Он вне времени, вне моды, вне спектакля. Он не герой глянцевых обложек и не аватар с предсказуемым сюжетом. Он - явление из другой материи, из иной субстанции исторического бытия.

Ильхам Алиев - это не формат, это форма, субъект истории. Его политический стиль - это инженерия судьбы. Он не приспосабливается к обстановке и реалиям, он их формирует. Его власть - не временный мандат, а архитектоника суверенитета, действенной независимости и свободы Азербайджана.

Когда он говорит - не говорит очередной политик. Говорит цивилизационная воля, выраженная в ясной, концентрированной форме. За ним - не только народ, но и логика истории, которая требует твердости, четкой идентичности и способности к долгой стратегической игре.

Ильхам Алиев - это не просто глава государства. Это фигура, вокруг которой замыкаются тектонические процессы нашего времени. Его не нужно рекламировать - достаточно наблюдать, как меняется регион, если он берет в руки карту.

Карабах - это не только поле сражений. Это метафизическая рана, вырезанная на теле целого народа. Это тридцать долгих лет боли, предательства, забвения. И вот сегодня, в тот момент, когда многие уже перестали надеяться, возможным становится то, что считалось невозможным: подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Этот мир - не плод вдохновения, не удача и не аванс. Он выстрадан. Он просчитан. Он - результат той самой работы, о которой обычно не пишут романов. Он стал возможным потому, что есть Человек, который не поддался соблазну легких решений. Который не уступал под давлением извне, но и не позволял себе действовать импульсивно. Который понимал, что в большой политике важно не только направление, но и ритм движения.

Ильхам Алиев - не просто президент. Он - фигура, через которую история корректирует свои очертания. Он из тех, кто не ждет идеального момента - он его создает. Его лидерство не требует истерических поклонов и аплодисментов. Оно требует вдумчивого уважения. Потому что каждый его шаг - это не жест, а вывод. Не эмоция, а результат расчета. Не поза, а путь.

Он не пленник исторической травмы, но и не человек, забывший боль. Он - тот, кто смог сделать из этой боли источник энергии. Не мести - а трансформации. И именно поэтому сегодня Азербайджан говорит языком уверенности. Языком субъектности, а не зависимости.

Мир, к которому мы подошли, - не триумф дипломатии в ее традиционном понимании. Это - апогей лидерства. И его основа - в личности, в титанической цельности Ильхама Алиева. Лидера нового типа: рационального, точного, дальновидного.

Когда над конфликтами поднимается Человек, способный превратить их в договор - это уже не просто политика. Это смена эпохи. И имя этой эпохи - Ильхам Алиев.

Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года была для Азербайджана тем, чем для Пруссии была победа над Австрией в 1866 году: не столько завершением военной кампании, сколько началом глубокой трансформации государства и его роли в мире. Президент Ильхам Алиев, как Отто фон Бисмарк своего времени и региона, не стал торжествовать на руинах побежденного противника - он взялся за куда более масштабный проект: реинжиниринг азербайджанской государственности, дипломатии и стратегического позиционирования в мире, охваченном новой холодной войной и борьбой континентов.

В ноябре 2020 года Азербайджан не просто освободил свои земли. Он вернул себе нечто большее - субъектность, право быть хозяином в своем доме и полномасштабным игроком в регионе, где каждый шаг под микроскопом. Однако победа - это всего лишь первая глава. Настоящее искусство - не освободить территорию, а сделать так, чтобы мир признал это необратимым фактом. В истории немало примеров, когда военные победы не приводили к устойчивому миру - от Иракской кампании США в 2003 году до многочисленных конфликтов на Балканах.

Президент Азербайджана понимал: если не будет институционального укрепления, если не будет реформ, если не будет новой внешнеполитической стратегии - вакуум быстро заполнят другие. И он выбрал путь рационального конструктора, а не эмоционального победителя. Был создан Карабахский экономический район, запущены масштабные инфраструктурные проекты - от "умных деревень" до скоростных автомагистралей и новых аэропортов.

Только цифры: в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуется более 230 проектов с совокупным финансированием в $4,6 млрд.

В современном мире дипломатия - это не улыбки на камеру и банкетные речи. Это пространство интриг, холодных расчетов и институционального давления. С 2021 по 2025 год Азербайджан провел более 200 официальных встреч на уровне глав государств и правительств, включая визиты в Вашингтон, Ташкент, Абу-Даби, Исламабад, Лондон, а также участие в десятках международных форумов - от саммитов Движения неприсоединения до конференций ОПЕК+.

Участие Азербайджана в Швейцарском Саммите мира было не столько жестом поддержки Украины, сколько демонстрацией того, что Баку в состоянии говорить на глобальные темы без ориентации на чужую повестку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих лидеров, кто способен держать дистанцию в отношениях и с Вашингтоном, и с Москвой, не превращаясь ни в клиента, ни в противника.

Азербайджан - не член НАТО. Мы не состоим в Организации Договора о коллективной безопасности. Но при этом мы - независимое, самодостаточное государство, обладающее заслуженным международным авторитетом и геополитическим весом.

Мы выстраиваем зрелые, уравновешенные отношения с ключевыми глобальными центрами силы - с Соединенными Штатами Америки, с Европейским союзом, с Российской Федерацией, со всеми нашими региональными соседями. И эти отношения основаны на взаимном уважении, взаимной выгоде и четком понимании стратегических интересов.

И все это стало возможным благодаря дальновидному, последовательному и мужественному руководству Президента Ильхама Алиева. Именно его стратегическое мышление, принципиальность и приверженность национальным интересам превратили Азербайджан в государство, чье слово весомо, а позиция - уважаема на всех уровнях международной политики.

Сегодня Азербайджан все более утверждается в качестве стабильного и надежного фактора в системе региональной безопасности. Причем не только на Южном Кавказе, но и в более широком - евразийском и глобальном - контексте. Это - результат сильной президентской воли, твердой государственной линии и умения проводить тонкую, но решительную дипломатическую игру.

С каждым годом наша роль как государства, способного создавать баланс между интересами, создавать новые форматы сотрудничества и предотвращать конфликты, будет только возрастать. И в основе этого процесса - политическое лидерство, которое уже вошло в новейшую историю Азербайджана как эпоха Ильхама Алиева.

Сегодня нефть и газ - это не только экономика, но и рычаг. Ильхам Алиев блестяще использует энергетическую карту, превращая Азербайджан в хаб, через который Европа получает альтернативу российскому газу, а Азия - доступ к каспийским ресурсам. Экспорт газа в Европу за первое полугодие 2025 года превысил 12,3 млрд кубометров, и по прогнозам BP, к 2030 году может достичь 20 млрд кубометров в год.

Контракты с Италией, Болгарией, Грецией, Венгрией, Сербией, а теперь и с Австрией, показывают: Баку становится энергетической артерией Европы. Турецко-азербайджанский союз в рамках TANAP и TAP - уже не просто инфраструктурный проект, а инструмент регионального лидерства. Азербайджанская стратегия стабильного, предсказуемого и прагматичного энергоснабжения - это то, что спасает Евросоюз от очередного энергетического шока.

С 2021 года в Азербайджане началась глубокая трансформация армии. Принята новая модель оперативных групп, основанная на опыте Турции и Израиля. Внедрены современные стандарты цифрового командования, усилены позиции спецназа, модернизированы БПЛА и РЭБ. Но при этом Азербайджан не провоцирует гонку вооружений - напротив, демонстрирует сдержанность. Именно это позволило ему участвовать в переговорах с ЕС, Россией и Ираном в качестве уважаемого партнера, а не милитаристской угрозы. Азербайджанская модель безопасности - это баланс между силой и разумом, сдерживанием и интеграцией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян же вошел в армянскую политику как разрушитель. Разрушитель мифа о нерушимости карабахского проекта, о сакральной дружбе с Россией, о вечной блокаде, как удобной роли жертвы. Он пришел под лозунгами "новой Армении", но долгое время продолжал паразитировать на старых фобиях, играя в гибридную комбинацию из националистических мифов и имитации западных реформ. Однако после трех ударов - 2020 года, провала с попыткой реванша в 2022-м и капитуляции перед реальностью в 2023 году - он оказался перед тем, чего Ереван всегда боялся больше всего: реальности без оккупированного Карабаха.

Признание Карабаха частью Азербайджана, зафиксированное в пражском коммюнике 2022 года и публично подтвержденное Пашиняном в мае 2023-го, стало не актом предательства, а актом политического взросления. Впервые за 30 лет армянский лидер признал очевидное: нет больше советского "Нагорно-Карабахского автономного округа", нет армии, нет марионеточной сепаратистко-террористической хунты в Ханкенди, нет даже российской военной крыши. Осталось только государство, которое не может больше жить за счет прошлого.

В отличие от армянской зигзагообразной политики, Азербайджан действует последовательно. Военная победа в 2020 году, демонтаж сепаратистского анклава в 2023-м и интеграционные шаги в Карабахе в 2024-2025 годах стали не просто военными или гуманитарными действиями. Это стратегия, в основе которой - принцип международного права.

На встрече министров иностранных дел ОИК в Джидде официальный Баку: "Мир возможен только там, где границы определены, а амбиции обнулены". Эта формула - не ультиматум, а предупреждение. Для Азербайджана встречи с Арменией на площадках ЕС, США или ООН - это способ зафиксировать уже свершившееся.

В отличие от 1990-х, когда Баку действовал в обороне, сегодня он формирует повестку. Формула "пять принципов" Азербайджана - признание территориальной целостности, взаимное неприменение силы, делимитация, разблокировка коммуникаций и невмешательство - стала не просто предложением, а консенсусом.

На фоне европейской усталости и российского отсутствия, именно США активизировались как медиатор. Консультации советника по нацбезопасности США Джейка Салливана с азербайджанской и армянской сторонами были неформальными, но подготовили почву для возможной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. Это событие может стать дипломатическим апогеем десятилетия.

Для США это шанс реабилитировать свою роль в мире, где их мягкая сила долгое время отступала перед вооруженными конфликтами. Учитывая заявления президента Трампа на пресс-конференции 28 июля ("Америка будет делать мир - не разрушением, а договорами"), встреча в Вашингтоне приобретает символическое значение.

В утечке, опубликованной The Washington Post 1 августа, говорится, что США предложили сторонам текст соглашения из 12 пунктов, основанного на взаимном признании, демаркации границ и международных гарантиях безопасности. Впервые США готовы выступить не только в роли фасилитатора, но и гаранта.

Сегодняшняя Армения стоит на пороге - как человек, глядящий в зеркало после долгого запоя. Она больше не может обвинять других в собственном падении. Общество - измучено, экономика - на грани стагнации (рост ВВП за первое полугодие 2025 - всего 1,2%, по данным Центробанка Армении), эмиграция - продолжается (более 78 000 выехали только за 7 месяцев 2025 года, согласно отчету Eurostat).

Но - и это ключевое - у Армении еще есть шанс. Впервые за десятилетия у нее есть возможность выйти из ловушки истории - если она признает, что иллюзии убивают, а реализм лечит.

Для Азербайджана - это не вопрос победы. Это вопрос закрытия цикла. Карабах вернулся - не потому что так захотели в Баку, а потому что история, международное право и решимость победили миф. Сегодня Азербайджан протягивает руку не из слабости, а из силы. И если эта рука будет отторгнута - следующего приглашения не будет.

Для Армении встреча в Белом доме - не просто дипломатический эпизод. Это исторический экзамен. Или Ереван выйдет из своей многолетней тени, или окончательно растворится в ней, потеряв право на будущее.

История любит повторы, но не прощает упущенных шансов. В 1918 году Армения получила государственность - и потеряла ее в хаосе внутренних распрей. В 1991 - вновь шанс, и снова фатальные ошибки. 2025 - это, возможно, последний раунд. Потому что Азербайджан - больше не тот, что был. И мир - больше не ждет.

Если документ будет подписан - мирный договор между Баку и Ереваном станет не финалом, а началом новой эпохи для Южного Кавказа. Азербайджан получит возможность запускать масштабные инфраструктурные проекты - от Зангезурского коридора до логистических маршрутов в Туркестан. Армения - шанс выйти из изоляции и начать реальное развитие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал: дипломатия - это продолжение войны другими средствами. Но победа в дипломатии требует куда большего: выдержки, терпения, расчета, стратегического мышления. Он не только освободил земли, но и наделил их будущим. Он не только сломал хребет сепаратизму, но и дал региону шанс на нормальную жизнь.

Его стиль - рациональность, дальновидность, четкое понимание интересов государства. В отличие от тех, кто торгует символами, он работает с механизмами. Победа в войне дала ему исторический шанс. И он его не упустил. Он превратил страну, которая десятилетия назад зависела от кредитов МВФ, в игрока, который диктует правила в энергетике, логистике, региональной безопасности и международной политике.

И когда в мире вновь зреют конфликты, когда идет передел зон влияния, Азербайджан стоит как крепость - не агрессивная, но неприступная. И это заслуга не только армии и экономики. Это заслуга мышления, зрелости и холодной стратегической логики, которую олицетворяет Президент Ильхам Алиев.

И если мир будет подписан - это будет не подарок, не чудо, не уступка.

Это будет результат стратегии одного из самых хладнокровных и дальновидных лидеров современности.

Это и будет то самое невозможное. Совершенное. Хирургически точно. Политически безупречно. Исторически справедливо.