Церковь и реваншисты объединяются против Пашиняна

Автор: Лейла Таривердиева

В последние недели в Армении начали формироваться серьезные процессы. Пожалуй, с апреля 2018 года армянское общество не стояло еще перед столь важным выбором. Приближается момент истины. Тот самый, от которого будет зависеть будущее Армении, и соседям надо его не упустить.

Противостояние Никола Пашиняна с Эчмиадзином приближается к самому ответственному своему этапу. Ожидания, что проблемы улягутся сами собой, что напряженность угаснет, что премьер-министр отступит, не оправдались. Конфликт углубляется и обостряется.

Накануне сотни армян собрались в аэропорту Звартноц, чтобы встретить католикоса Гарегина, который возвращался из поездки в ОАЭ. Толпа ждала своего кумира с нетерпением и с желанием продемонстрировать ему свою горячую поддержку в его противостоянии с "антихристом" в лице Никола Пашиняна.

Гарегин второй, в миру Ктрич Нерсесян, наверняка, почувствовал себя поп-звездой, увидев такое количество поклонников и камер. Он провел массовую молитву, призвал к единству и выразил уверенность, что церковь преодолеет все трудности. Комментируя призывы Пашиняна к выборам нового католикоса, Ктрич Нерсесян заявил, что "вопросы, касающиеся церкви и священнослужителей, должны обсуждаться соответствующими органами". То есть не премьер-министру совать в них нос. Армянские блогеры обращают внимание, что на главное обвинение в свой адрес - в нарушении обета безбрачия - католикос не ответил. Будто его и не было.

Напомним, что Никол Пашинян с самого начала своего правления вышел на тропу войны с Эчмиадзином. Его призыв "новая Армения - новый католикос" до сих пор отдается звоном в ушах армянских церковников. Тогда у Пашиняна не получилось свалить Ктрича. Он потолкался в двери, но понял, что против руководства церкви с ним выйдут не многие. И отступил. На что он рассчитывает сейчас? Сейчас позиции премьер-министра еще слабее, чем в прежние годы, потому что реваншистские силы и заполонившие страну карабахские сепаратисты объединяются. При поддержке внешних сил реваншистская оппозиция надеется разобраться с премьером, и его конфликт с церковью пришелся как нельзя кстати.

Накануне Пашинян призвал в соцсетях к созданию координационной группы для выборов нового католикоса. Премьер определил критерии для членства в этой группе и сообщил, что будет лично отбирать кандидатов. Есть ли желающие записаться, пока не сообщается. Однако есть сомнения, что народ повалит на призыв премьер-министра. Не потому что народ так любит Ктрича Нерсесяна, а потому что побоится продемонстрировать солидарность. Выйти против церкви - это серьезный риск. И ведь неизвестно, чем все закончится. ААЦ - это непреступная крепость, твердыня, фундамент армянской идентичности, и каждый армянин в той или иной мере завязан на ее человеконенавистнических постулатах.

Пока что Ктрич Нерсесян, по-видимому, не особо ощущает угрозу. Все эти разговоры про перевыборы католикоса просто пропаганда, так как у церкви свои законы и правила, и светские власти ей не указ. Это как раз она диктует и идеологию, и политику, и правила жизни армян. Если же Пашинян станет очень напирать, Ктрич призовет своих поклонников, которые с удовольствием встанут на его защиту. А сторонники Пашиняна, которых несоизмеримо больше в Армении, будут сидеть по домам, побоятся выйти против церкви. На это Эчмиадзин и делает расчет. Ктрич так уверен в себе, потому что знает, что мало какой армянин рискнет поднять голос против святая святых.

А вот Пашиняну есть о чем беспокоиться. Его конфликт с ААЦ создал ситуацию, в которой у реваншистов появился повод слепить протестную массу. Армянское общество не желало подниматься на сепаратистских и реваншистских лозунгах. Но желающих объединиться вокруг фигуры католикоса может найтись достаточно. И оппозиция в эти дни очень старается.

Дашнаки уже заявили о поддержке Эчмиадзину. "Дашнакцутюн" приняла заявление, в котором говорится, что "целенаправленная кампания политического руководства по принижению роли Церкви и нападки на нее обслуживают интересы врага и ослабляют коллективный иммунитет армянского народа". Дашнаки пообещали защищать церковь всеми доступными им способами.

Вышел из спячки и Серж Саргсян. Он заявил журналистам, что поддержит католикоса и будет следовать его "заветам". Слова Саргсяна - это сигнал для реваншистской массы, лицами которой являются он и Роберт Кочарян. Эти двое не смогли собрать толпу, их никто не пришел бы встречать в аэропорту. Значит, можно временно уйти в тень Эчмиадзина и подождать, пока церковь поведет народ на правительство.

Самые темные массы пришли в движение, и у трезвомыслящей части армянского общества может опоздать с пробуждением. И в данном случае это не внутреннее дело Армении. Приход к власти реваншистской оппозиции в соседней стране однозначно приведет к дестабилизации региона. Азербайджану это не нужно, поэтому происходящее в Армении касается его интересов напрямую. У Азербайджана много планов, большие перспективы и проекты. Угроза новой войны все это остановит и отдалит, что Баку совершенно не устраивает. Так что происходящее в Армении это и наше дело.

Поэтому мы имеем право дать совет соседям: не пропустите момент истины. Если здоровые силы Армении не встанут против реваншистов, они потеряют страну. Пашинян может кому-то нравиться или не нравиться, не это главное. На фоне сегодняшней консолидации реваншистской оппозиции симпатии и антипатии уже не имеют значения перед угрозой потери Арменией государственности. А она ее потеряет в случае новой конфронтации в регионе. И никакой Ктрич Нерсесян избежать этого не поможет.