Опасные игры в реванш: как Кочарян рвется к власти

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская оппозиция начала новый раунд наступления на действующее правительство. Карабахский клан, изгнанный из руководства страны в апреле 2018 года, считают, что настал удобный момент устранить Никола Пашиняна и вернуть себе власть. В первый раз такая надежда появилась у реваншистов во время внеочередных парламентских выборов 2021 года, когда этот фронт сплотился в расчете получить голоса избирателей на фоне проигранной войны. Но армянский народ к великому ужасу клана снова проголосовал за партию премьера, и реваншистам пришлось на некоторое время уйти в тень.

Сегодня тандем Кочарян-Саргсян вновь решил попытать счастья. И не ждать выборов, а добиться импичмента премьер-министру. Руководимая военным преступником Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении обратилась к оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" с предложением инициировать вотум недоверия Николу Пашиняну. "Честь имею" это фракция, сформированная в 2021 году для удара по Пашиняну. Тогда она провалила дело. Теперь на нее возлагаются новые надежды. Обосновывая свои надежды, РПА заявила, что действующее правительство "не выполнило программу, утвержденную в 2021 году".

Надо сказать, что у главарей карабахского клана в последние месяцы вошло в моду раздавать интервью. По-видимому, считая, что сложились условия для успеха, Серж Саргсян и Роберт Кочарян не скупятся на пространные заявления и "сенсационные" подробности. Правда, все их откровения ничего кроме скандалов пока что не вызвали.

В последнем интервью Саргсян не скрывал, кого хочет видеть на посту премьер-министра. Он заявил, что ничего не будет иметь против Кочаряна или кого-то из его команды. Кочарян и сам не имеет ничего против того, чтобы вернуться к власти и ведет для этого определенную работу. Такую работу, которая недоступна Саргсяну.

Например, в последнее время он активно задействовал свои связи в Москве. По сообщениям армянских СМИ, с начала года он уже не раз бывал там и встречался с высокопоставленными чиновниками РФ. Что обсуждалось на этих встречах, ни у кого особого вопроса не вызывает. Пользуясь отчетливо наблюдающимся возвращением России в Армению, Кочарян хочет въезжать на российской спине в здание с колоннами на Баграмяна, 26.

Самая большая проблема тут - это избиратели. С ними тоже нужно проводить работу, чтобы не вышло осечки как в 2021 году. Задача перед реваншистами стоит непростая, ведь если не удалось добиться поражения Пашиняна после военного провала, сейчас нужно находить очень действенные аргументы, чтобы произвести впечатление. Эмиссары оппозиции ездят по регионам, запугивают граждан "азербайджанской агрессией", "сговором с Баку" и прочей ерундой. На днях представитель "Честь имею" Тигран Абрамян проводил встречи с жителями Сюника (Западный Зангезур) и навязывал сюникцам обеспокоенность "азербайджанской угрозой", против которой, дескать, не способно устоять действующее правительство.

Саргсяну с Кочаряном следует спешить. В отношении обоих в Армении возбуждены уголовные дела о фактам коррупции. Недавно были переданы в суд материалы уголовного дела против Сержа Саргсяна по обвинению во взяточничестве на сумму около 3 миллионов долларов. В том же деле фигурирует и Роберт Кочарян. В 2023 году дело против Кочаряна было прекращено за якобы давностью преступления, но в прошлом году вновь отправлено на доследование.

По этому поводу на днях высказался Никол Пашинян. На заседании правительства 5 июня он заявил, что второй президент Армении Роберт Кочарян взяточник и это зафиксировано решением суда. "Человек пошел и попросил, чтобы было применено истечение срока давности дела против него. А это происходит тогда, когда человек признает, что он взяточник" - сказал премьер-министр, пообещав отныне всегда прибавлять к имени второго президента слово "взяточник".

Клан в бешенстве и рассчитывает расквитаться с Пашиняном, добившись импичмента.

Приход к власти реваншистов, однозначно, будет означать армянской государственности. Объясним - почему. Все просто объясняется и вытекает из заявлений самих бывших президентов.

В последнем интервью журналистам Серж Саргсян заявил, что "карабахский вопрос" остается открытым, "его страница не закрыта". Он уверен, что в будущем возможны "поворотные изменения" в этом вопросе.

"Если найдутся личности или политические силы, которые смогут сохранить эту идею живой, я уверен, что однажды ею заинтересуются и влиятельные силы за пределами Армении. И тогда появится возможность претворить е" в жизнь", - заявил Саргсян.

Кочарян хитрее Сержа и в своих интервью старается обходить такие моменты. Он не говорит про "незакрытую страницу" и про "влиятельные силы за пределами Армении". Он выступает за реванш и за поиск нового покровителя, готового воевать за армян, как это было в начале 90-х, только другими словами. Он указывает ни в коем случае не распускать Минскую группу, не соглашаться с требованиями Баку, а признание территориальной целостности Азербайджана считает стратегической ошибкой действующего правительства. Ведет ли Кочарян в Москве переговоры о возвращении России к повестке начала 90-х, неизвестно. Сегодняшние власти России вряд ли пойдут на такую авантюру, а Роб слишком хитер, чтобы давать это понять своим последователям. Армянская оппозиция и сегодня втайне надеется на Москву и связывает с наметившимся возвращением ее влияния надежды на реванш. На западных опекунов надежд не было никогда. В реваншистских кругах понимали, что те не станут заходить в своей поддержке так далеко, хотя бы из-за географической отдаленности. Не пойдет на столкновение с Баку и близкий сосед-Иран. Провокаторами делались такие попытки, но они ни к чему не привели. Остается одна Россия, однако и с ней все не просто. Путин это не Ельцин и не Горбачев.

Кочарян хитер и для токсичных заявлений пропускает вперед Сагргсяна. Сам же он хочет казаться эдаким профессионалом, утонченным политиком и аристократом. То, что на замену Николу Пашиняну готовится именно он, стало ясно еще после его февральского интервью. Он долго молчал, пока в глобальной геополитике не наметился ветер перемен. Это интервью знаменовало возвращение Роба в игру. Он фактически изложил в нем свою программу, и то, что Серж Саргсян не против его премьерства говорит о том, что в оппозиционных кругах уже есть консенсус по этому поводу. Оппозиция выбрала, кого будет продвигать на место Пашиняна, хотя РПА и собирается выдвинуть в качестве подставного лица члена партии Давида Амбарцумяна. Это декорации, в которых на авансцену выйдет в конечном итоге сам Кочарян. Но он появится только тогда, когда появятся признаки успеха, а в роли попки-дурака будет выступать некто Амбарцумян. Интересно, что первоначально СМИ сообщили о кандидатуре Армена Ашотяна, зампреда РПА, а потом оказалось, что ошиблись. Ошиблись, или в партии переиграли?

Реваншисты уверены, что последние скандалы, наращивание влияния России, с которой Пашинян умудрился в конец испортить отношения, его столкновение с церковью - все это уже играет против эксцентричного премьер-министра. Но это только визимость. Член прокочаряновской оппозиционной фракции "Армения" дашнак Армен Рустамян считает, что сначала нужно подготовить к этому общество, окончательно опустить парламент и правительство в глазах народа, чтобы тот понял, что "от правящей силы необходимо освободиться как можно скорее".

И тут встает очень важный вопрос: а хочет ли реванша армянский народ? Кочарян с Саргсяном спросил у армянского общества, готово ли оно к новой войне и ее катастрофическим последствиям для Армении?

Кочарян уже попробовал год назад задействовать попа-мошенника Галстаняна. Зрбазан объявил себя лидером оппозиции и намеревался свергнуть Пашиняна руками толпы. Первоначально, как сообщалось, к шествию на Ереван должен был присоединиться и Кочарян. Но тот, увидев, что за Галстаняном следует лишь небольшая кучка сепаратистов и реваншистов, решил не позориться и подождать более благоприятных времен. Реклама шествия с участием экс-президента не помогла - армяне не стали к нему присоединяться. Это стало сигналом к тому, что рассчитывать на массовые акции не стоит, и теперь Кочарян и Ко пытаются решить проблему через парламент.

Однако это еще более сложный путь. У оппозиции недостаточно сил в парламенте, чтобы провести такое решение. Согласно действующему в РА законодательству, чтобы выразить недоверие премьер-министру, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. Численность членов фракций "Честь имею" и "Армения" - 34 депутата. Между тем, "Гражданский договор" имеет 69 голосов. Есть еще 4 независимых депутата, и оппозиция сейчас борется за их голоса, хотя они и не способны решить вопрос. Спасти задумку Кочаряна может раскол в партии Пашиняна, однако таковой не наблюдается. Кроме того, поражение в продвижении импичмента грозит оппозиции потерей возможности поднять его в последующие полгода. Опять же - в соответствии с законом.

Что будет, если оппозиции каким-то образом удастся вернуться к власти и к прежней политике? В случае получения реальной поддержки из вне, в чем имеются большие сомнения, реваншисты могут попытаться затеять новый конфликт. Однако есть сомнения, что тот же Кочарян решится на такой шаг. В бытность президентом он старался вести себя очень осторожно, не делал резких заявлений, и не потому, что изощрен в дипломатии, а потому что боялся разозлить Баку. Роб хотя и скинул Тер-Петросяна за "пораженчество", сам прекрасно понимал, что первый президент, тот, кто возглавлял оккупацию и этнические чистки, был прав: Армения проиграла и будущее ее незавидно. Серж продолжал эту осторожную политику, стараясь не спровоцировать войну, результаты которой были предопределены. Пашинян же оказался простаком и популистом, привыкшим рассчитывать на толпу. А толпа подвела.

Думается, Пашинян искренен, говоря, что новой войны не будет. Конечно, не будет, ведь наши соседи не самоубийцы.