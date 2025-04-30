Кочарян проболтался о преступлениях Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Экс-президент Армении Роберт Кочарян на днях провел встречу со студентами и преподавателями Российско-армянского университета в Ереване и сделал там ряд заявлений, вызвавших у реваншистских кругов щенячий восторг. Он смешал с грязью нынешнее правительство и лично Никола Пашиняна, обвинив его в провоцировании войны 2020 года, поражении и развале армии. Кочарян утверждал, что при его, Кочаряна правлении Азербайджан не делал резких заявлений, а сидел тихо. И если бы не глупость Пашиняна, никакой войны бы не было, и "миацум" был бы жив и здоров.

Пожалуй, признание, что войну начала именно Армения, это единственная правда, прозвучавшая во время общения военного преступника со студентами. Действительно, причиной послужили провокации армянской стороны и глупые заявления ее руководства.

Эту правду Кочарян позволял себе не всегда. В 2020 году он называл инициатором военных действий Азербайджан, заявляя, что неосторожные действия Пашиняна позволили Азербайджану "начать войну". Того же мнения он придерживался и в 2022-м, когда заявлял журналистам, что "Азербайджан начал войну не потому что очень усилился, а потому что понял, что мы ослабли. В этом была основная причина начала военных действий". Теперь же он говорит о том, что "инициатором и виновником 44-дневной войны был не Азербайджан, а Армения".

Такая неожиданная любовь к правде возмутила правящие круги, хотя все было и так очевидно. Но Роберту Кочаряну роль правдоруба не к лицу. Проговорился он только лишь для того, чтобы "утопить" Пашиняна. Кочарян морочит голову молодежи, которая смотрит ему в рот, видя в нем "победоносного" экс-президента, въехавшего во власть на танке, которым до этого давил азербайджанских детей.

Кочарян поведал студентам, что при его правлении и при Серже Саргсяне Азербайджан пикнуть боялся и не делал резких заявлений. А вот при Пашиняне осмелел. Он объясняет подрастающим "воинам света", что это не Азербайджан усилился, а Армения ослабела благодаря Пашиняну, и стоит ей усилиться, как все изменится.

А что, разве Армения когда-то была сильна? Кочарян хочет сказать, что при нем она представляла какую-то силу, или при Серже Саргсяне? Да ладно. Апрельские бои 2016 года проиграла созданная ими армия, к массовому бегству с линии фронта армянских военнослужащих в тех боях Пашинян не имел никакого отношения. Массовое бегство армянских военных с линии соприкосновения в 2016 году и массовое дезертирство "воинов света" в 2020-м - это морковки из одного и того же супа. Между этими датами с армянской армией ничего невероятного не произошло. И Кочарян не может об этом не знать, потому что всегда играл роль серого кардинала. Но он может облегчить душу, признав, что Азербайджан безнадежно ушел вперед в военном строительстве, а Армения в 2020 году осталась там, где была в 1992-м.

Почему Азербайджан не делал резких заявлений при правлении "карабахского клана"? А разве он делал какие-то резкие заявления перед последней войной? Нет. Азербайджан всегда высказывался сдержанно и дипломатично. Но не от страха перед "мощью" Армении, как хочет внушить юным армянам Кочарян. Баку прекрасно знает, что, как и когда говорить и делать. А вот Кочарян, Саргсян и прочие дрожали, понимая, что время не играет в их пользу. Армянские планы заполучить азербайджанские земли рухнули не тогда, когда Пашинян заявил о признании Карабаха Азербайджаном. Они рухнули тогда, когда после остановки огня в 1994 году, никто не признал итоги оккупации. Тер-Петросян понял это первым. Кочарян тоже прекрасно это понимал, но держался за власть, чтобы успеть пограбить страну, пока не дали пинка.

Сейчас Кочарян убеждает студентиков, что если свалить Пашиняна и привести к власти его, все круто изменится. В этом вся суть его откровений и трескотни. Робик хочет, чтобы армянское общество видело в нем "спасителя", а не виновника своих несчастий. В конце концов, он то от поражения 2020 года ничего не потерял, потому что как лидер "карабахского клана" за годы пребывания у власти этой банды успел обогатиться. Его капиталы от крушения "миацума" не пострадали, и сегодня он совсем не против потратиться на возвращение к власти. Пусть даже ценой новой крови.