Сахиба Гафарова выступила на панельных обсуждениях в рамках 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов

30 июля спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на панельной дискуссии в рамках 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов на тему "Достижение Целей устойчивого развития к 2030 году: какие новые возможности существуют для международного сотрудничества?".

Об этом в среду сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В своем выступлении спикер парламента заявила, что все еще сохраняется серьёзная обеспокоенность относительно успешной реализации целей в области устойчивого развития. Опыт прошлых лет ясно показал необходимость всестороннего подхода - как на национальном, так и на международном уровнях.

Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение Повестке дня в области устойчивого развития до 2030-го года и добился значительных успехов в ее реализации. Политическому форуму высокого уровня ООН представлены уже четыре Добровольных национальных отчета. Кроме того, правительство Азербайджана согласовало более 50 государственных программ, национальных планов развития и стратегий касательно Целей устойчивого развития (ЦУР).

Существенный вклад в успешное осуществление ЦУР вносит и реализация программы "Большого возвращения", которая предусматривает восстановление освобожденных регионов страны - Карабаха и Восточного Зангезура, как и возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края. В то время как идут восстановительные работы, в этих регионах уже сегодня проживает, работает и получает образование более 50 тысяч человек.

Сахиба Гафарова отметила, что загрязнение этих территорий минами остается основным препятствием на пути к их развитию. Именно по этой причине Азербайджан принял "Деятельность по борьбе с минной угрозой для безопасного возвращения, расселения, восстановления, процветания и мира" в качестве своей 18-й национальной Цели устойчивого развития. Кроме того, было предложено учредить эту цель в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН в целом.

В мае текущего года Президент Азербайджанской Республики подписал указ о разработке новой стратегии развития на 2027-2030 годы и "Второй программы "Большого возвращения". Реализация этих документов внесёт значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития.

Было подчеркнуто решающее значение своевременного и эффективного выполнения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также важность объединения усилий и взаимной поддержки в вопросах развития.

По словам спикера Милли Меджлиса, за последние пять лет Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь на сумму 330 миллионов долларов США более чем 140 странам. Это свидетельствует о приверженности страны делу международного сотрудничества. Азербайджан с 2018-го года предоставляет полные стипендии на высшее образование студентам из стран Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Существенные и осязаемые результаты COP29, состоявшейся в прошлом году в Азербайджане, несомненно, окажут положительное влияние на всестороннюю реализацию Целей устойчивого развития.