Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

История, как и Земля, кругла. Сегодня ты министр, сидишь в кресле и вещаешь с высоких трибун, а завтра - бледный политический труп, оживший на иранском телевидении, чтобы снова вякнуть чушь про "махинации" вокруг Зангезура. Имя ему - Ара Айвазян. Тот самый бывший министр иностранных дел Армении, который с выражением пыльного сфинкса пытается излучать мудрость, прикрываясь геополитическим словоблудием. Его слова о Зангезурском коридоре не просто ложь. Это вонючая дезинформация, фарш из фобий, паранойи и антиазербайджанской истерии.

Но пора говорить не о нём, а о деле. А дело - Зангезур. Коридор, который разделяет прошлое и будущее. Ад и прогресс. Армянскую клаустрофобию и евразийскую интеграцию.

Для начала: что такое Зангезурский коридор? Это не абстракция, не "османская угроза", не тень Аттилы. Это стратегический сухопутный маршрут, соединяющий Азербайджан с Нахчываном, Турцией, и далее - с Центральной Азией и Европой. Артерия будущего. Магистраль экономического возрождения региона. По планам, Зангезурский коридор даст Азербайджану прямой выход в Турцию, создаст транспортный хаб для десятков стран и превратит Южный Кавказ в евразийский перекрёсток XXI века.

Факты говорят громче визга армянской пропаганды:

* Общая протяжённость проекта - около 43 километров.

* Планируемые инвестиции в транспортно-логистическую инфраструктуру оцениваются в более 2 миллиардов долларов.

* Коридор свяжет Китай и Европу в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

* Пропускная способность железнодорожного сегмента - 5 млн тонн грузов в год.

* При реализации проект создаст свыше 15 000 рабочих мест по всей зоне воздействия (данные Минэкономики Азербайджана).

Это не "разрушение Армении", как скулит Айвазян. Это шанс на новую жизнь. Для всех - включая саму Армению. Если бы Ереван перестал упираться рогами в бетон собственных комплексов и начал мыслить как государство, а не как жертва собственного мифа, армянская экономика давно бы встала с колен.

Кто такой Ара Айвазян, чтобы судить о геополитике? Министр, сдавший портфель после нескольких месяцев позорного болота, в которое погрузилась армянская дипломатия. Чиновник, при котором Армения окончательно растеряла остатки международной субъектности. Его "дипломатический стиль" - это смесь шантажа, нытья и вечного упования на французского крестного отца.

Его интервью иранскому телеканалу - это не мнение. Это исповедь человека, которого история выкинула за борт. Он жалуется на "махинации", потому что сам по уши в них участвовал. Вспомним, что именно при нём армянское внешнеполитическое ведомство пыталось протащить идею "арцахской независимости" через дипломатическое подполье, скупая политиков и лоббистов на Западе. Именно он лично встречался с представителями армянской диаспоры в США и Франции, координируя их кампанию против Азербайджана. Именно Айвазян способствовал превращению МИД Армении в центр ксенофобской пропаганды и военных фейков, включая ложь о "геноциде" 2020 года.

Это тот человек, который не стыдится использовать иранское телевидение - рупор радикальных шиитских кругов, чтобы угрожать будущему всего региона. Иран, который боится транскаспийской оси, разрезающей его влияние. Вот где истинные махинации, господин Айвазян - в коридорах Тегерана, а не в туннелях Зангезура.

Ара Айвазян - человек мелкий. Политический таракан, выживший в развалинах провалившейся дипломатии. Его нынешние выходки - попытка продать себя тем, кто ещё готов платить за русофобию, пантюркизм или паранойю. Но таких покупателей всё меньше. Франция в рецессии, США заняты Трампом, Россия - собой. Остался Иран. И там он, как проситель, жалуется в прямом эфире. В мире, где геополитика становится вопросом выживания, единственным шансом для региона выйти из постсоветской комы остаётся Зангезурский коридор. Это не прихоть Азербайджана, не "имперская мечта" Турции и тем более не "угроза" для Армении - это спасение. Для всех. Кроме тех, кто цепляется за трухлявое прошлое.

Слушать Айвазяна - всё равно что читать древнюю хронику отставного дьяка: всё в духе "нас обижают", "нас уничтожают", "нам не дают дышать". Но давайте отбросим плач и посмотрим в глаза реальности. Армения без Зангезура - это страна без дорог, без экономики, без будущего. Армения с Зангезуром - это страна, у которой появляется шанс не умереть от собственной гордыни.

Все страхи, которые Айвазян так старательно рисует, - это фантомы. Реальность проста до боли. Без Зангезурского коридора Армения обречена оставаться изолированным анклавом, зажатым между Ираном и Грузией, без выхода ни на один открытый рынок, кроме как через чужую милость. Ни транспорт, ни торговля, ни инвестиции не пойдут туда, где закрыто, как в склепе. Иран теряет южнокавказский рычаг давления. Сегодня он диктует маршруты, завтра он станет зрителем.

Россия теряет инструменты влияния. Без коридора - без контроля. Центральная Азия остаётся в ловушке московской железнодорожной удавки, где каждый километр - политический налог.

Зато с коридором Турция соединяется напрямую с Тюркменистаном и Казахстаном. Начинается новая логистика. От Босфора до Алтая. Азербайджан становится ключевым игроком региона. Не просто транзит - мы станем инфраструктурной осью Востока. Армения получает то, чего никогда не имела: шанс на реальное подключение к мировой экономике.

Европа получает альтернативный маршрут - без России, без Ирана, без зависимостей.

Это не угроза. Это прорыв. И именно поэтому Айвазян бесится: у него нет аргументов. Только страх. А страх - это топливо для паразитов.

Когда Айвазян говорит, создаётся впечатление, будто перед вами не дипломат, а шаман с фобиями. Он не анализирует - он заклинает. Он не предлагает - он запугивает. Его риторика - это смесь сектантского мессианства и мелкотравчатого провинциализма.

Но за его криками стоит система. Система армянской политической элиты, воспитанной на идеях о "великой потере", на ненависти ко всему тюркскому, на комплексе неполноценности, прикрытом манией исключительности. Эти люди не умеют строить. Они умеют только разрушать. Им ближе пепелище, чем процветающий регион.

И да, Зангезур - это не "исконная земля армян". Это территория, которую в XX веке банды армянских боевиков захватили при полном попустительстве колониальной Москвы. В 1919 году началась этническая зачистка азербайджанских сёл, в 1921 году часть Зангезура была незаконно передана Армении. И это - не забыто. Это часть истории, которую никто не отменял.

Армения подписала документы, которые сама теперь называет "угрозой". Это уже не политическая недальновидность. Это политическая шизофрения. Айвазян лично приложил руку к заявлению от 10 ноября 2020 года. Пункт девятый - прямое обязательство: обеспечить связь между Азербайджаном и Нахчываном. Всё. Подпись стоит. Дискутировать поздно.

Турция открыто называет коридор элементом "тюркской географии будущего". Россия понимает: если не впишется, останется с носом. Казахстан, Узбекистан, Туркменистан хотят выхода к Европе без посредников. Евросоюз официально заявляет: альтернатива через Каспий - это шанс уйти от диктата Москвы.

А что Армения? Армения - как персонаж из плохой пьесы, вышедший на сцену с опозданием, перепутав театр с вокзалом. Стоит в углу, орёт "Это мой Зангезур!" - и ни билета, ни чемодана, ни маршрута. Только крик, паника и вечное: "А нас опять обманули!"

Пока весь регион покупает билеты в будущее - с вагонами, рельсами, инвестициями и ясной географией - Ереван роется в архиве обид, достаёт пожелтевшие карты и доказывает самому себе, что "если очень захотеть, можно и назад в XIX век".

Но история - она как поезд дальнего следования: заходит не ко всем и ждать никого не собирается. У неё расписание. И в этом расписании - Баку, Нахчыван, Карс, Ашхабад, Алма-Ата, Пекин. А вот Ереван... Ереван вычеркнул сам себя. Подчёркнуто гордо. С выражением лица, как у человека, который отказался от пирожного, чтобы потом обвинить кондитера в голоде.

И теперь Айвазян, как дежурный по платформе без движения, носится вдоль путей, машет руками, кидается на шпалы и орёт: "Остановите прогресс! У меня тут геополитическая истерика!" Но машинист лишь хмыкнет в ответ и добавит газу - потому что не он один спешит. Там грузы, там контракты, там будущее.

А Айвазян? Айвазян останется. С табличкой "Здесь вам не рады", с геополитическим поносом и ностальгией по временам, когда истерика могла заменить стратегию. Он будет вещать на иранском ТВ, писать письма французским депутатам и с грустью пересчитывать пассажиров в уходящих поездах.

Вокруг будут класть рельсы. Лить бетон. Поднимать мосты. Экономика будет жить, грузы - идти, континенты - соединяться.

А на обочине - старый армянский дипломат с глазами скорбной овцы и голосом пророка, у которого никто ничего не спрашивал. Он будет снова говорить о "национальной идентичности", снова пугать "османскими тенями" и снова ждать, что его крик кого-то остановит.

Но это уже не театр. Это - стройка века. А на стройке, как известно, визжащих не слушают. Их просто просят отойти. Чтобы не мешали укладывать дорогу.

И вот теперь, когда поезд уже тронулся, Айвазян бегает вдоль рельсов и орёт: "А нас опять не спросили!" - Да не надо вас спрашивать. Потому что вы - не субъект. Потому что вы всё уже сказали. И каждый раз - мимо.

Зангезур - не про войну. Зангезур - про движение. Про соединение. Про экономику. Про будущее.

А всё остальное - в архив. Сложить аккуратно, подписать: "Истерики Айвазяна. 2020-2025". И поставить рядом с другими - "Прощальный вой Саргсяна", "Слезы Пашиняна", "Карабахские сказки".

История больше не требует их участия. История уже идёт. По шпалам. По коридору. Туда, где строят, а не плачут.

Так что да. Коридор будет. Будет дорога. Будет движение.

А вы стойте. И машите нам платочком. Из своего прошлого. С перрона, где расписание давно снято, а касса закрыта за неуплату здравого смысла.