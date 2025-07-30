https://news.day.az/world/1771039.html Лесные пожары в Португалии разрастаются - ВИДЕО Лесные пожары в Португалии быстро разрастаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В стране из-за высоких температур и сильных ветров горят 34 пожара, из которых шесть классифицированы как крупные, проводятся эвакуации жителей.
Лесные пожары в Португалии разрастаются - ВИДЕО
Лесные пожары в Португалии быстро разрастаются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В стране из-за высоких температур и сильных ветров горят 34 пожара, из которых шесть классифицированы как крупные, проводятся эвакуации жителей.
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