Лесные пожары в Португалии разрастаются

Лесные пожары в Португалии быстро разрастаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В стране из-за высоких температур и сильных ветров горят 34 пожара, из которых шесть классифицированы как крупные, проводятся эвакуации жителей.