https://news.day.az/world/1771039.html

Лесные пожары в Португалии разрастаются - ВИДЕО

Лесные пожары в Португалии быстро разрастаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В стране из-за высоких температур и сильных ветров горят 34 пожара, из которых шесть классифицированы как крупные, проводятся эвакуации жителей.