https://news.day.az/politics/1770992.html В посольстве Польши в Баку сменился военный атташе В конце июля в посольстве Республики Польша в Азербайджане произошла смена военного атташе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство. "Полковник Роберт Русак завершил свою дипломатическую миссию в Баку, передав обязанности новому военному атташе - полковнику Аркадиушу Шляжеку", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
В посольстве Польши в Баку сменился военный атташе
В конце июля в посольстве Республики Польша в Азербайджане произошла смена военного атташе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство.
"Полковник Роберт Русак завершил свою дипломатическую миссию в Баку, передав обязанности новому военному атташе - полковнику Аркадиушу Шляжеку", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре