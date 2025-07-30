В посольстве Польши в Баку сменился военный атташе

В конце июля в посольстве Республики Польша в Азербайджане произошла смена военного атташе, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство.

"Полковник Роберт Русак завершил свою дипломатическую миссию в Баку, передав обязанности новому военному атташе - полковнику Аркадиушу Шляжеку", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.