Трамп ввел тарифы в 25% на импорт из Индии

США с 1 августа введут пошлины на импорт из Индии в размере 25%. Об этом в среду, 30 июля, сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Они всегда закупали подавляющее большинство военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российской энергии наряду с Китаем. <...> Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с 1 августа", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политик пояснил, что решение о пошлинах связано также с торговым дисбалансом между США и Индией. По его словам, Штаты имеют огромный дефицит в торговле с Индией из-за "высоких пошлин" и "жестких и скверных неденежных барьеров".