Apple по ошибке прорекламировала Samsung Galaxy Z Flip7

Официальный аккаунт Apple в китайской социальной сети Weibo случайно опубликовал рекламный ролик складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip7. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рекламное видео с новой раскладушкой Samsung было размещено от имени Apple Support и успело разойтись среди пользователей соцсетей, прежде чем публикация была удалена.

По предварительным данным, ошибка могла быть связана с маркетинговым агентством, обслуживающим соцсети сразу нескольких брендов. Предполагается, что специалист загрузил не тот видеоролик и не проверил пост перед публикацией.

По слухам, в сентябре 2026 года Apple представит свой первый складной смартфон, который войдет в линейку iPhone 18. Однако это будет не "раскладушка", как Galaxy Z Flip7, а Fold в формате книжки. Гаджету приписывают гибкий 7,8-дюймовый дисплей без видимой складки, 5,5-дюймовый внешний экран, титановый корпус, двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо Face ID.

Ближайшая презентация Apple запланирована на текущий сентябрь. Ожидается анонс четырех смартфонов: iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max, а также сверхтонкого iPhone 17 Air.