В Азербайджане разработали стратегию электромобильности
Министерство энергетики Азербайджана разработало стратегию электромобильности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии Джавид Абдуллаев на церемонии открытия Центра передового опыта и мастерских по "Эксплуатации установок и оборудования возобновляемых источников энергии", организованной в Бакинском государственном центре профессионального образования по технике и технологиям.
"Стратегия уже представлена государству, и ведутся переговоры",- отметил он.
Отметим, что Национальный план по электромобильности предусматривает реализацию в два основных этапа. Первый этап, охватывающий 2024-2027 годы, предполагает разработку нормативно-правовой основы, обеспечивающей развитие базовой инфраструктуры электромобильности в стране и ее функционирование. Второй этап отражает привлечение частного сектора с государственной поддержкой к развитию рынка электромобильности и инфраструктуры зарядки в период после 2027 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре