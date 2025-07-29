У российских пропагандистов искаженное восприятие реальности

Автор: Лейла Таривердиева

"Мне кажется, с некоторых пор у нас даже самые глухие и слепые стали замечать, что Азербайджан ведет собственную линию, и она в целом ряде случаев является враждебной по отношению к интересам России", - заявил СМИ лоббист Затулин, комментируя соглашение о тестовых поставках газа Украине.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками считает, что "открыл глаза" соплеменникам, обнаружив у Азербайджана собственную линию. И Затулин не одинок в этих "открытиях". Остается только удивляться ходу мысли российских пропагандистов, которые только сейчас заметили, что Баку всегда вел собственную политику, и да - она не всегда совпадает с интересами России, что совершенно естественно. Но несовпадение не означает враждебности. Взгляд на отношения с соседями под таким углом характерен для державы, которая все еще не хочет видеть в бывших союзных республиках равных партнеров. Поэтому суверенные шаги и справедливые требования Азербайджана воспринимаются как враждебность.

Удивляет и непрофессиональная реакция российской пропаганды на заявления азербайджанского лидера касательно Украины, прозвучавшие на Шушинском медиа-форуме. Пропаганда утверждает, что совет Киеву не мириться с оккупацией прозвучал впервые, и увязывает это с последней ситуацией в двусторонних отношениях. Но это манипуляция. Потому что ту же позицию Президент Азербайджана озвучивал еще три года назад, в апреле 2023 года на международной конференции в Баку. Незадолго до этого (как раз за день до начала войны в Украине, что само по себе можно расценивать как попытку подставить Баку) в Москве была подписана декларация о союзничестве Азербайджана и России. Несмотря на это, азербайджанский лидер прямо высказал свою позицию, посоветовав украинцам не мириться с оккупацией своих земель и приведя в качестве примера опыт самого Азербайджана. Поэтому заголовки "Баку впервые открыто встал на сторону Украины" звучат странно и являются обманом общественного мнения.

Как страна, сама пострадавшая от оккупации, Азербайджан с первого дня нападения России на Украину поддерживал украинскую сторону, оказывал украинцам гуманитарную и техническую помощь, и никогда этого не скрывал. В Баку на реабилитацию приезжают украинские дети. Вот недавно прибыла очередная группа, что также всем известно. Слухи о якобы поставках Украине оружия не нашли подтверждения, как не старалась проармянская российская пропаганда.

Какие еще могут быть претензии? Баку и Киев заключили газовую сделку? А в чем проблема? Кому продавать свои ресурсы, это личное дело Азербайджана. В годы армянской оккупации территорий Азербайджана Россия сотрудничала с оккупантом по всем статьям, невзирая на стратегическое партнерство с Баку. Обвиняя Азербайджан в помощи Украине, российским пропагандистам стоит вспомнить об этом, тогда, возможно, происходящее предстанет для них под правильным углом.

Есть еще один важный момент, о котором пропаганде не нужно забывать. Азербайджан не присоединился к санкциям против России, несмотря на проблемы, возникшие из-за этого в отношениях с Европой. Азербайджан это не Армения, на дела которой мир закрывает глаза. У нас в глазу замечают даже пылинку. Тем не менее, Азербайджан не присоединился к санкциям. При этом нельзя сказать, что шаги Москвы всегда соответствовали нашим интересам, но во враги Россию никто не записывал.

Никто не считает Россию врагом и сегодня, хотя российская пропаганда очень старается. Какова цель, понять трудно. Возбуждение ненависти и вражды дело нехитрое - достаточно пары убогих фейков (вроде фейка с Азерчаем), чтобы задавленное проблемами и войной общество стало кидать на "черных" мрачные взгляды. А тут еще разного рода затулины нашептывают про "враждебную" линию Баку.

Судя по реакции пропаганды, после новостей о газовой сделке Баку и Киева, мрачных взглядов станет больше. Потому что великодержавные нотки и мании в российской пропаганде все еще берут верх над логикой и разумом.

СЛОВО ЭКПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"В последнее время российские пропагандисты все чаще напоминают о том, что у Азербайджана с Россией имеется стратегическое партнерство. Но никто не вспоминает, что у нашей страны стратегическое партнерство установлено и с Украиной. Отношения Баку и Киева это отдельная статья и не нужно в обязательном порядке увязывать их с отношениями между Баку и Москвой.

Стоит напомнить российским пропагандистам о том, что, несмотря на стратегическое партнерство с Азербайджаном, Россия много лет продавала и даже дарила вооружение Армении, в то время как та оккупировала азербайджанские земли и не собиралась их покидать. Россия оказывала оккупантам всяческую поддержку - и военную, и финансовую, и энергетическую. Без этой поддержки Армения не была бы в состоянии поддерживать свою оккупационную политику почти тридцать лет. Никому в те годы не приходило в голову задаться вопросом, честно ли так поступать по отношению к стратегическому партнеру.

Пропагандисты наверняка прекрасно осведомлены о том, что во время 44-дневной войны наш стратегический партнер поставлял вооружение, запчасти, боеприпасы в Армению через территорию Ирана, а российские военные специалисты помогали армянскому Генштабу. Просто с их точки зрения, нормально поддерживать оккупанта-Армению и критиковать Азербайджан, поддерживающий страну, борющуюся с оккупацией. То есть Россия всегда права... У российских пропагандистов явно искаженное восприятие реальности.

Что касается неадекватной реакции на начало поставок азербайджанского газа в Украину, то этот вопрос никак не связан с нашими нынешними отношениями с Россией.

Заморозить Украину никто не позволит. В первую очередь, этого не позволит Запад. Азербайджан тоже участвует в этой поддержке, поставляя Украине генераторы, помогая с топливом. Азербайджан поставляет газ на Балканы, и оттуда есть возможность посредством имеющейся инфраструктуры доставить его в Украину. Это тестовые поставки - для проверки возможностей этой системы. Да и объемы добываемого газа у нас не так велики, чтобы мы могли взять на себя замещение всех объемов российских поставок в Украину и Молдову.

Одним словом, заморозить Украину мир не даст. В том числе не допустит этого и Азербайджан".