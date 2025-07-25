Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда наступает пауза перед кризисом, всегда находятся те, кто попадает под удар первым - потому что слишком хорошо понимает суть происходящего. Михаил Гусман оказался именно таким человеком. Он знает, как говорить ясно и точно. Его уважают, его слушают. Но его "убрали" - именно за это.

Михаил Гусман стал символом того, что слово может быть сильнее пропаганды, а память - опаснее репрессий. Гусман - не просто журналист. Он десятилетиями был лицом российской внешнеполитической медийной стратегии. Через его интервью, программы, работу в ТАСС выстраивался образ России в мире. Он был примером "мягкой силы" - той, которую Кремль когда-то хотел противопоставить оружию. Но теперь этим подходам в новой Москве места нет. Сегодняшняя элита боится всего, что сложнее банального лозунга.



Михаил Гусман - один из тех, кто служил культурным мостом между Россией и Азербайджаном, в Азербайджане его всегда уважали. Общенациональный лидер Гейдар Алиев наградил его орденами "Шохрат" (2005) и "Достлуг" (2010), а Президент Ильхам Алиев - орденом "Шараф" (2020).

Алексей Громов, главный куратор российской медиасистемы, пришёл в ярость, увидев Гусмана, задающего вопрос Президенту Ильхаму Алиеву на Шушинском медиафоруме.

Но в сегодняшней России даже вопрос - это угроза. Это повод. Это вызов. И это наказуемо.

Россия уволила Гусмана публично. За что?

Как стало известно Day.Az, вопрос, который Гусман задал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву на форуме в Шуше, вызвал сильное раздражение у российской верхушки. Первый заместитель главы Администрации президента РФ, курирующий медиа и общественные связи, Алексей Громов резко высказался в его адрес. Кроме того, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов также выразил Гусману своё недовольство.

И всё это - несмотря на многолетнюю преданную службу, международный авторитет, вклад в культурную дипломатию. Михаила Гусмана показательно и унизительно отстранили. Не за проступок. За само его существование - слишком стойкое, слишком неподконтрольное, слишком свободное. Это увольнение стало иллюстрацией позорного состояния дел в России, где журналиста могут уничтожить не за слова, а за сам факт внутренней независимости. Где даже интернет-поиск приравнивается к преступлению, а свобода слова - к подрывной деятельности.

Такое обращение с человеком, который десятилетиями был лицом страны, должно быть тревожным сигналом для всех, кто ещё верит в устойчивость системы. В России сегодня никто не застрахован: ни от травли, ни от унижения, ни от внезапного изгнания. Звания, заслуги, награды - всё это может обнулиться за одно "неудобное" движение бровей.

И нет, это не только про страх. Это ещё и про ненависть. Михаил Гусман - еврей. И в стране, где снова набирают силу ксенофобия, шовинизм и паранойя, это тоже становится фактором. Антисемитизм - как хроническая болезнь российского государства - снова проявляется в системе. Черносотенные инстинкты, загнанные вглубь, снова стучатся наружу. История знает эти симптомы. И они всегда приводят к одному и тому же финалу.

Сегодня в российском правительстве антиазербайджанские настроения достигли такой степени, что даже за обычный вопрос пожилого журналиста "наказывают". Это уже не эмоциональная реакция - это политическая установка. Неудачи России на украинском фронте, планы "взять Киев за три дня", обернувшиеся многолетней войной и сотнями тысяч потерь, бессилие добиться успехов - всё это сопровождается попытками переложить вину на "внешнюю руку" и поиском врагов повсюду, вплоть до союзников.

Антагонизм России к Азербайджану объясняется не только признанием Баку территориальной целостности Украины. Корни этого отношения - в неспособности Москвы принять и переварить суверенную политику Азербайджана.

Азербайджанское государство последовательно боролось с иностранными сетями влияния на территории страны. Западная агентура, сеть влияния Ирана - все они были последовательно изобличены и разрушены. Азербайджан никогда и ни одной силе не позволял использовать страну в своих интересах. Нет ничего удивительного в том, что очередь дошла и до сети российского влияния, которую Москва выстраивала много лет.

В преддверии Отечественной войны 2020 года начался процесс нейтрализации российских агентов. Но какова была реакция Москвы? Сильнейшее раздражение, которое с годами только усилилось.

Вспомните сами: отстранение Рамиза Мехтиева, затем был "убран" Наджмеддин Садыгов - а ведь он был, на секунду, начальником Генштаба! Это были только первые тревожные звоночки для Кремля. Вслед за ними последовали Али Гасанов, Абульфас Гараев, Эльмар Мамедъяров, Октай Асадов, Азад Рагимов, Эльдар Махмудов...

А совсем недавно было разрушено еще одно звено этой пророссийской сети в Азербайджане - Азер Гасымов. Да-да, вы не ослышались.

Тут было бы уместно вспомнить и внезапно "исчезнувшего" из повестки бывшего депутата Эльшада Мирбашира - еще одного агента российского влияния. Именно его связь с ФСБ стала причиной, почему Мирбашира "выперли" из публичной политики и из Центра социальных исследований, где он работал.

В последние месяцы Азербайджан последовательно нейтрализует остатки влияния Москвы через такие структуры, как "Русский дом" и "Спутник". Все эти шаги усиливают раздражение в Москве, которая теперь мстит даже за символическое.

Показательное увольнение Михаила Гусмана, чьи связи с Азербайджаном были не просто тесными, а по-настоящему родственными, стало концентрированным выражением всей истерики Москвы - здесь сплелись внутренняя зачистка, внешнеполитическая обида и животный страх перед тем, кто слишком много знает.

Но в отличие от России, для Азербайджана верность и доверие - не пустой звук. Несмотря на несправедливость и попытку унижения в России, для Михаила Гусмана Азербайджан остаётся второй родиной, и здесь для него всегда открыты все двери.



Потому что в этой стране слово ещё не совсем потеряло цену. Потому что здесь ещё помнят, что достоинство - это не слабость, а сила.