Хуситы ударили по четырем израильским городам

Сформированные йеменским движением "Ансар Аллах" вооруженные силы нанесли удары по нескольким целям в Израиле, использовав баллистическую ракету и три беспилотника.

Как передает Day.Az, об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

По его утверждению, ракета типа "Палестина-2", которую повстанцы называют гиперзвуковой, была запущена по "чувствительному объекту" в районе Беэр-Шевы. Кроме того, дронами были атакованы цели в Эйлате, Ашкелоне и Хадере. Сариа заявил, что все атаки достигли своих целей.

Со своей стороны Армия обороны Израиля вечером 25 июля сообщила о перехвате одной ракеты, выпущенной с территории Йемена. В нескольких районах страны работали сирены воздушной тревоги. Данных о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.