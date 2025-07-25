Высокие финансовые показатели поддерживают стратегическое развитие ОАО Norm

ОАО Norm опубликовало отчет по аудированной финансовой отчетности за 2024 год. Согласно отчету, финансовые показатели компании значительно улучшились по сравнению с предыдущим годом. Так, выручка от продаж увеличилась на 13% и составила 256 миллионов манатов, а общий доход вырос на 18,8%, достигнув 130 миллионов манатов. Операционная прибыль увеличилась на 28,2% и составила 81,5 миллиона манатов, а прибыль до налогообложения выросла на 15,9%, составив 77,43 миллиона манатов.

Генеральный директор компании Хеннинг Сассе подчеркнул, что ОАО Norm успешно завершило прошлый год как лидер цементного рынка:

"Основываясь на высоких результатах, достигнутых в 2024 году, мы успешно реализуем стратегию расширения в сегменте строительных материалов. С мая этого года наша компания вывела на рынок новые продукты на основе цемента под брендом Storm. Мы убеждены, что это расширение в сфере строительных материалов не только укрепит производственные показатели компании, но и внесет вклад в устойчивое развитие строительного сектора".

ОАО Norm входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, работающей более чем в 10 странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.