https://news.day.az/incident/1769863.html Стало известно, сколько человек пострадали из-за мин в Азербайджане в этом году В результате минного террора, осуществлённого армянской стороной, в первой половине 2025 года в результате подрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Стало известно, сколько человек пострадали из-за мин в Азербайджане в этом году
В результате минного террора, осуществлённого армянской стороной, в первой половине 2025 года в результате подрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Отмечено, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами минного террора стали в общей сложности 400 человек, из которых 70 погибли, а 330 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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