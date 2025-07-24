Стало известно, сколько человек пострадали из-за мин в Азербайджане в этом году

В результате минного террора, осуществлённого армянской стороной, в первой половине 2025 года в результате подрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Отмечено, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами минного террора стали в общей сложности 400 человек, из которых 70 погибли, а 330 получили телесные повреждения различной степени тяжести.