https://news.day.az/incident/1769863.html

Стало известно, сколько человек пострадали из-за мин в Азербайджане в этом году

В результате минного террора, осуществлённого армянской стороной, в первой половине 2025 года в результате подрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на расширенной коллегии в Генеральной прокуратуре Азербайджана.