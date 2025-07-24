Автор: Мехти Ахмедзаде

Болото, которое хочет вычистить Трамп, показало, сколько человек в нем нужно проверить на антиамериканские действия. Группа из 87 конгрессменов написала смазливое письмо госсекретарю Марко Рубио, в котором призывает США "оказать давление на Азербайджан".

Письмо подписали аж 87 конгрессменов, 76 из которых демократы, что неудивительно, а 11 республиканцы, видимо, находящихся на прикормке у армянского лобби.

В тексте подписанты на полном серьёзе требуют:

обеспечить "коллективное, защищённое и достойное возвращение армян" в Карабах

поддержать так называемую "швейцарскую мирную инициативу"

вмешаться в работу международных структур для оказания давления на Азербайджан

признать за Азербайджаном вину за "военный захват" территории.

Звучит знакомо? Ещё бы. Всё это - копипаст из армянских PR-шаблонов, десятилетиями штампуемых в диаспорных центрах Лос-Анджелеса или Глендейла.

Когда больше восьмидесяти членов Конгресса - представителей народа Соединённых Штатов - подписываются под откровенно однобокой, пропагандистской бумагой, не имеющей ничего общего с американскими интересами, встаёт закономерный вопрос: кого они представляют? Страну, давшую им мандат, или интересы чужого лобби, которое годами паразитирует на чужом страдании, искажая факты и подменяя мораль лозунгами?

Во-первых, никакой "насильственной депортации" армян из Карабаха не было. Люди добровольно уехали. Во-вторых, международное право и исторические факты чётко указывают: Карабах - это территория Азербайджана. Никаких "исконных армянских земель" там быть не может по определению. В-третьих, разрушенные здания, на которые ссылаются авторы письма, были либо фальсификацией, либо пострадали в результате военных действий, начатых не Азербайджаном, а армянскими незаконными вооруженными формированиями.

И, наконец, кто-нибудь из подписантов вспоминает о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении и Карабаха в 1990-х? Об уничтоженных мечетях? О надругательстве над азербайджанскими кладбищами? Конечно, нет. Это не вписывается в "повестку".

Это письмо - не дипломатия, не забота о мире и уж точно не выражение национальных интересов США. Это - доказательство того, как глубоко армянское лобби пустило корни в американскую политику. Болото показало, сколько там чертей. И оно требует осушения.

Президент Трамп должен провести настоящую политическую санацию, а не просто смену лиц. Он уже вернул в Белый дом решимость, порядок и волю к наведению контроля над бюрократией, но теперь пришло время расчистить ещё одну опасную зону - влияние иностранных лобби на американскую политику. Каждый из 87 конгрессменов, подписавших армянское письмо, должен быть проверен: кто финансирует их инициативы, с какими структурами они связаны, и почему их действия направлены не на защиту интересов США, а на обслуживание внешнеполитических фантазий, не имеющих отношения к американскому народу.

Использование новых инструментов прозрачности, таких как DOGE - Department of Government Efficiency - должно стать неотъемлемой частью этой кампании. Через этот департамент необходимо внедрить контроль за всей системой внешнеполитических инициатив, выявляя те, что продавливаются под давлением лоббистов и диаспорных структур.

Конгресс не должен быть местом, где пишутся письма в защиту сепаратистских мифов или ареной, где американскую политику используют в интересах третьих сторон.

У США снова есть лидер, который не просто знает, как осушать болото. И тем, кто привык плескаться в мутных потоках лоббизма и предательства, пора начинать волноваться.