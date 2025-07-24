https://news.day.az/world/1769873.html Семья медведей освежилась в бассейне - ВИДЕО Семья медведей в США пришла во двор к людям, чтобы освежиться в бассейне во время сильной жары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Семья медведей освежилась в бассейне - ВИДЕО
Семья медведей в США пришла во двор к людям, чтобы освежиться в бассейне во время сильной жары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре