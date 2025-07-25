США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ и двух его сыновей

Центральное командование ВС США (CENTCOM) ликвидировало одного из лидеров ИГИЛ в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте командования "X".

Сегодня утром в районе Эль-Баб провинции Алеппо были нейтрализованы один из лидеров ИГИЛ Муслих аль-Хардани и двое его сыновей, связанных с ИГИЛ.

Отмечается, что эти лица представляли угрозу для коалиционных сил США и нового сирийского правительства.

В сообщении говорится, что американские войска продолжат борьбу с террористами.