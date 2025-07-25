https://news.day.az/world/1770106.html США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ и двух его сыновей Центральное командование ВС США (CENTCOM) ликвидировало одного из лидеров ИГИЛ в Сирии. Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте командования "X". Сегодня утром в районе Эль-Баб провинции Алеппо были нейтрализованы один из лидеров ИГИЛ Муслих аль-Хардани и двое его сыновей, связанных с ИГИЛ.
США ликвидировали в Сирии лидера ИГИЛ и двух его сыновей
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ликвидировало одного из лидеров ИГИЛ в Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте командования "X".
Сегодня утром в районе Эль-Баб провинции Алеппо были нейтрализованы один из лидеров ИГИЛ Муслих аль-Хардани и двое его сыновей, связанных с ИГИЛ.
Отмечается, что эти лица представляли угрозу для коалиционных сил США и нового сирийского правительства.
В сообщении говорится, что американские войска продолжат борьбу с террористами.
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