25 июля в Университете АДА состоялась церемония награждения победителей пятого конкурса "Восхождение".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в мероприятии приняли участие заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета конкурса "Восхождение" Фарах Алиева, помощник Президента Азербайджанской Республики, член Организационного комитета конкурса "Восхождение" Анар Алакбаров, министр здравоохранения Теймур Мусаев, министр культуры Адиль Керимли, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель Правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев, а также эксперты и победители.

Выступавшие подчеркнули, что конкурс "Восхождение" превратился в стратегическую платформу для продвижения эффективного управления в стране и подготовки нового поколения управленцев. Отмечено, что конкурс не ограничивался только этапами отбора и оценки, но также создал для участников возможности получения практических знаний и опыта, внеся значительный вклад в их личностное и профессиональное развитие.

В завершение мероприятия победителям пятого конкурса "Восхождение" были вручены дипломы.

Отметим, что победители в предстоящий период, наряду с получением более широких возможностей в сфере управления, получат денежную премию в размере 20 тыс. манатов, а также возможность участия в годовой индивидуальной менторской программе.

Конкурс "Восхождение" учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Распоряжение о проведении пятого конкурса "Восхождение" было подписано главой государства 18 декабря 2024 года.