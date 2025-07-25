Проекты в Нахчыване и Карабахе укрепят экономику Азербайджана и Турции

Проекты, реализуемые в Нахчыване и Карабахе, внесут вклад в экономику братских Азербайджана и Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Абдулла Танджан на Международном горно-геологическом форуме в городе Нахчыван.

По его словам, в настоящее время примерно 50 процентов потребностей Турции в электроэнергии покрывается за счёт возобновляемых источников энергии.

"Мы последовательно продолжаем прикладывать усилия для дальнейшего продвижения в этом направлении. Успех энергетического перехода зависит не только от технологий, но и от стратегических минералов, которые обеспечивают возможность применения этих технологий. В связи с этим геологоразведочные работы, определение запасов и инвестиционные проекты, которые будут реализованы совместно с Нахчываном, имеют особое значение.

Турция, Азербайджан и Нахчыван расположены в одном из основных металлогенных поясов мира - Альпийско-Гималайском сейсмическом поясе.

Этот пояс отличается богатыми месторождениями полезных ископаемых, и неудивительно, что в результате проведенных разведочных работ были обнаружены новые месторождения.

Уверен, что наши совместные усилия принесут ощутимые результаты для обеих сторон. Пожалуй, самым важным шагом в этом процессе станет проект, который будет реализован в Нахчыване. В рамках проекта уже начинаются полевые работы, за которыми последуют бурение и детальная разведка.

Для развития подобных совместных геологоразведочных проектов я придаю большое значение подписанию как межведомственных Меморандумов о взаимопонимании, так и протоколов и соглашений на научном и институциональном уровне. Реализация этих проектов в Нахчыване и Карабахе имеет особое значение с точки зрения выявления стратегически важных полезных ископаемых, которые внесут вклад в экономику обеих братских стран",- добавил он.