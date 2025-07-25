Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателям Совета Федерации Федерального Собрания и Государственной Думы России
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова направила председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину письма с соболезнованиями.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили Trend в Отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что в письмах выражена глубокая скорбь в связи с многочисленными человеческими жертвами крушения пассажирского самолета "Ан-24" в Амурской области России. От имени спикера Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и депутатов парламента семьям и близким погибших направлены искренние соболезнования.
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