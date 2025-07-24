Иран захотел и дальше обогащать уран

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика на переговорах с Германией, Францией и Великобританией будет добиваться права и дальше обогащать уран.

Его слова передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам дипломата, Иран всегда был готов развивать свою ядерную программу таким образом, чтобы развеять возможные опасения стран.