https://news.day.az/world/1769919.html Иран захотел и дальше обогащать уран Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика на переговорах с Германией, Францией и Великобританией будет добиваться права и дальше обогащать уран. Его слова передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Иран захотел и дальше обогащать уран
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика на переговорах с Германией, Францией и Великобританией будет добиваться права и дальше обогащать уран.
Его слова передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
По словам дипломата, Иран всегда был готов развивать свою ядерную программу таким образом, чтобы развеять возможные опасения стран.
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