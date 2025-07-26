Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии властей Таиланда и Камбоджи на прекращение огня на границе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Анвар Ибрагим заявил, что обе страны пришли к согласию, но запросили некоторое время на вывод войск, поскольку солдаты уже размещены на границе", - сообщает малазийское агентство "Бернама".
Ранее в пятницу МИД Таиланда выразил признательность премьеру Малайзии за предложение о прекращении огня, в то же время подчеркнув необходимость учета существующей оперативной обстановки.
По информации западных СМИ, в пятницу Таиланд и Камбоджа продолжили интенсивный обмен артиллерийскими ударами. По последним данным, в столкновениях между двумя странами погибли 15 человек - 14 в Таиланде и один - в Камбодже.
Власти Таиланда сообщили, что в связи с эскалацией провели эвакуацию почти 140 тыс. человек из приграничных районов.
Ранее Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджей. В ответ Камбоджа отозвала всех сотрудников из посольства в Таиланде.
После этого в ночь на четверг на границе между двумя странами начались боестолкновения. Обе страны обвиняют друг друга в начале эскалации.
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