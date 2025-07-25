Мирный договор между Азербайджаном и Арменией

Автор: Ибрагим Алиев

В последние месяцы со стороны Европейского союза, а также отдельных его государств-членов, в первую очередь Франции, звучат настойчивые призывы ускорить подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Причем завуалировано все различными дипломатическими формулировками - от "закрепления достигнутого прогресса" до "предотвращения новой эскалации". Фактически продвигается идея срочного заключения соглашения. Однако никто не учитывает базового обстоятельства: подлинный мир между двумя странами невозможен до тех пор, пока в Армении сохраняются юридически оформленные территориальные претензии к Азербайджану.

Во-первых, начнем с того, что на Западе вышло в привычку постоянно забывать о том, кто на самом деле предложил мир. Это - Баку! Мирный договор был и является инициативой Азербайджана, который после победы в 44-дневной войне проявил прагматизм, гуманизм. Наша страна имела полное право бросить Армению на произвол судьбы. Мы протянули руку первыми. Забывать этого не стоит.

Во-вторых, Азербайджан на протяжении последних лет восстановил контроль над своими суверенными территориями, руководствуясь как нормами международного права, так и принципами Устава ООН. Однако устойчивое урегулирование армяно-азербайджанских отношений требует не символического подписания документа. Это должен быть полноценный, юридически выверенный и политически надёжный договор, который будет признан, закреплён и защищён обеими странами вне зависимости от того, кто завтра придет к власти в Армении.

Ключевой проблемой на пути к такому договору остаётся ее Конституция. В действующей редакции основной закон этой страны содержит прямые и однозначные отсылки к концепции "объединённой Армении", включая территориальные притязания на Карабах. Эти положения закреплены не как политическая риторика, а как фундаментальные правовые принципы, что делает их обязательными для любого правительства в Ереване. Следовательно, подписание мирного соглашения без предварительного устранения этих претензий будет противоречить самой Конституции Армении.

Формально это означает, что даже в случае подписания договора нынешним руководством Армении, его легитимность внутри страны может быть оспорена как несоответствующая Основному закону. Более того, при возможной смене власти новое руководство, опираясь на конституционные нормы, получит основание не только игнорировать положения договора, но и возобновить территориальные претензии в адрес Азербайджана. Короче говоря, Ереван в будущем может начать или спровоцировать новую войну.

Исторический опыт региона наглядно демонстрирует, насколько опасной может быть подобная неопределённость. За последние три десятилетия смена власти в Ереване нередко сопровождалась пересмотром внешнеполитических подходов и отказом от прежних обязательств. Сегодня в Армении активно действуют радикальные силы, включая представителей оппозиции и диаспоры, которые выступают за сохранение курса на реванш и очередную оккупацию территорий Азербайджана. Их влияние на внутриполитическую повестку сохраняется, а в случае политического кризиса может усилиться.

В этой связи вызывает недоумение спешка, с которой западные страны, прежде всего Франция, настаивают на срочном подписании мирного соглашения. Такая позиция, как представляется, продиктована не стремлением к справедливому и устойчивому урегулированию, а желанием зафиксировать дипломатический успех и продемонстрировать "работоспособность" западного посредничества. Однако подобный подход не учитывает ни внутреннюю политико-правовую реальность Армении, ни обоснованные опасения Азербайджана. Кроме того, как показала недавняя встреча в Абу-Даби, посредники нам не нужны.

На практике подписание договора без устранения фундаментальных противоречий приведёт не к миру, а к отсроченному кризису. Международная практика знает множество случаев, когда соглашения, заключённые в обход внутриполитических и юридических реалий, становились причиной новых конфликтов. Азербайджан, как страна, уже пережившая десятилетия конфликта и оккупации, не может позволить себе подобный риск.

Баку занимает последовательную и реалистичную позицию. Азербайджан готов подписать мирный договор, но на условиях, которые обеспечат его юридическую силу и политическую устойчивость. Это означает, прежде всего, взаимное и безусловное признание территориальной целостности, отказ от двусмысленных формулировок и внесение необходимых изменений в законодательство Армении, в том числе её Конституцию.

Подлинный мир не может быть построен на противоречии между внешними обязательствами и внутренними правовыми нормами. Если в Армении сохраняются положения, прямо утверждающие притязания на территории другого государства, это автоматически делает любой мирный договор временным и уязвимым к махинациям.

Запад, декларирующий приверженность принципам верховенства права и международной стабильности, не может игнорировать эти обстоятельства. Наоборот, именно ответственность перед международным правом требует обеспечить, чтобы любые соглашения между государствами основывались на прочной правовой базе.

Азербайджан не заинтересован в имитации мира. Подписание договора ради дипломатического эффекта, а не ради реального мира, противоречит интересам не только Баку, но и самого региона. Южный Кавказ нуждается не во временных паузах, а в долговременном мире, основанном на взаимном уважении, равноправии и юридической определённости.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан. Но это должно произойти тогда, когда обе стороны будут действительно готовы к миру - не на уровне заявлений, а на уровне конституций и правовой логики. Баку готов. Ереван пока не очень. Попытки форсировать процесс под внешним давлением, игнорируя ключевые противоречия, приведут к подрыву доверия и риску рецидива конфликта.

Поэтому подход Баку основан на стратегической выдержке, юридической последовательности и политическом реализме. Мир возможен - но только тот, который будет крепким, надёжным и не подверженным пересмотру при очередной смене власти в Ереване. В противном случае подписание договора без устранения конституционных рисков в Армении будет означать не завершение конфликта, а отсрочку следующего витка. Если европейские политики не понимают таких элементарных вещей, как они вообще себя называют политиками?