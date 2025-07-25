https://news.day.az/hitech/1769943.html Маск прокомментировал сбой в работе Starlink Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что SpaceX прикладывает все усилия, чтобы устранить сбой и восстановить работу Starlink. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети X. "Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой", - заявил предприниматель.
Маск прокомментировал сбой в работе Starlink
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что SpaceX прикладывает все усилия, чтобы устранить сбой и восстановить работу Starlink.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в социальной сети X.
"Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой", - заявил предприниматель.
Он также добавил, что компания установит первопричину сбоя, чтобы в дальнейшем подобное не повторилось.
Ранее о сбое в работе Starlink в зоне специальной военной операции сообщил украинский военнослужащий. Позднее стало известно, что проблема носит массовый характер - сбой был зафиксирован по всему миру.
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