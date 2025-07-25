https://news.day.az/economy/1770070.html Azersun Holding опроверг информацию об изменении дизайна и слоганов на упаковках Azerçay в России Дизайн и надписи на упаковках продукции Azerçay, реализуемой на территории Российской Федерации, остаются без изменений. Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Azersun Holding, передает Day.Az. Подчеркивается, что на упаковку не было добавлено никаких слоганов.
Azersun Holding опроверг информацию об изменении дизайна и слоганов на упаковках Azerçay в России
Дизайн и надписи на упаковках продукции Azerçay, реализуемой на территории Российской Федерации, остаются без изменений.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Azersun Holding, передает Day.Az.
Подчеркивается, что на упаковку не было добавлено никаких слоганов.
"Видео, распространенное в социальных сетях, не соответствует правде", - говорится в сообщении Azersun Holding.
Отметим, что в социальных сетях появилась информация о появлении новых слоганов на упаковке азербайджанского продукта "Азерчай", продаваемого в российских магазинах.
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