Какой будет температура воды на пляжах?

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на пляжах Абшерона 25 июля ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды:

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба): 26-27 °С тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых): 27-28 °С тепла.