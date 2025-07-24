https://news.day.az/society/1769836.html

Какой будет температура воды на пляжах? - ПРОГНОЗ

Опубликован прогноз погоды на пляжах Абшерона на завтра. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, на пляжах Абшерона 25 июля ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгях, Загульба): 26-27 °С тепла.