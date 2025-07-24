Радиостанция «Судного дня» передала в эфир пять новых сообщений

Радиостанция УВБ-76, также известная как "Станция Судного дня" или "Жужжалка", передала в эфир пять новых сообщений на фоне третьего раунда переговоров России и Украины.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Telegram-канал станции.

Согласно публикациям, в четверг, 24 июля, в 12:23 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 58093 КОММУНИКЕ 5631 3486", а в 12:31 радиостанция передала "НЖТИ 26280 ПЕКИНСКИЙ 8445 9873".

Помимо этого, в 13:08 было передано еще одно зашифрованное сообщение: "НЖТИ 88678 КРАСНОХРЯК 8186 3319". Четвертое сообщение радиостанции - "НЖТИ 65692 ГИМАЛАЙСКИЙ 7362 6129" - прозвучало в 13:42.

"5е сообщение за сегодня 24.07.25 14:27 по мск НЖТИ 20768 ШЛАМОБРОД 9618 1994", - приводится последнее, пятое сообщение "Жужжалки".