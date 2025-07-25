https://news.day.az/economy/1770072.html У прибывшего из Дубая пассажира обнаружили бриллианты общим весом 700 каратов Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды бриллиантов на территорию страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
У прибывшего из Дубая пассажира обнаружили бриллианты общим весом 700 каратов
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабанды бриллиантов на территорию страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно информации, при досмотре ручной клади гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Дубай-Баку, на мониторе были обнаружены подозрительные изображения и применена таможенная проверка.
В результате проверки в чемодане этого человека были обнаружены скрытые от таможенного контроля 24 небольших целлофановых пакета с бриллиантами весом 700,60 каратов.
По факту проводится расследование.
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