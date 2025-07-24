Кипрский город в огне

Красное солнце, огненные смерчи и лесные пожары.

Как передает Day.Az, за последние двое суток из-за сильных ветров лесные пожары вышли из-под контроля в кипрском Лимасоле. 

На раннее утро были подтверждены несколько погибших, десятки раненых и пропавших без вести.