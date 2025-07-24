https://news.day.az/world/1769883.html Кипрский город в огне - ВИДЕО Красное солнце, огненные смерчи и лесные пожары. Как передает Day.Az, за последние двое суток из-за сильных ветров лесные пожары вышли из-под контроля в кипрском Лимасоле. На раннее утро были подтверждены несколько погибших, десятки раненых и пропавших без вести.
Кипрский город в огне - ВИДЕО
Красное солнце, огненные смерчи и лесные пожары.
Как передает Day.Az, за последние двое суток из-за сильных ветров лесные пожары вышли из-под контроля в кипрском Лимасоле.
На раннее утро были подтверждены несколько погибших, десятки раненых и пропавших без вести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре