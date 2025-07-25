https://news.day.az/society/1770004.html На "Торговой" взорвался трансформатор Сегодня ночью в центре Баку, на улице Низами, более известной как "Торговая", произошли перебои с подачей электроэнергии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на news24.az, по предварительной информации, в результате взрыва в одном из трансформаторов в этом районе наблюдается масштабное отключение электричества.
На "Торговой" взорвался трансформатор
Сегодня ночью в центре Баку, на улице Низами, более известной как "Торговая", произошли перебои с подачей электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на news24.az, по предварительной информации, в результате взрыва в одном из трансформаторов в этом районе наблюдается масштабное отключение электричества.
Сообщается, что несколько объектов общественного питания, включая рестораны и магазины, приостановили свою деятельность.
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