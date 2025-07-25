На "Торговой" взорвался трансформатор

Сегодня ночью в центре Баку, на улице Низами, более известной как "Торговая", произошли перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на news24.az, по предварительной информации, в результате взрыва в одном из трансформаторов в этом районе наблюдается масштабное отключение электричества.

Сообщается, что несколько объектов общественного питания, включая рестораны и магазины, приостановили свою деятельность.