Microsoft назвала самую стабильную версию Windows

Microsoft официально определила наиболее стабильную и надежную сборку Windows 11, которую рекомендует установить всем пользователям совместимых устройств. По данным компании, таким релизом признана версия Windows 11 24H2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пояснили в Microsoft, выбор был сделан на основе телеметрических данных, собранных по состоянию на июль 2025 года. В сравнении с Windows 10 версии 22H2, новая сборка демонстрирует на 24% меньше сбоев и неожиданных перезагрузок, что делает ее предпочтительным вариантом для повседневной эксплуатации.

Среди других ключевых улучшений - переработанный экран критических ошибок: вместо привычного синего теперь используется черный фон с минималистичным и более информативным оформлением. Также в Windows 11 24H2 появился новый инструмент восстановления, упрощающий откат системы в случае программных сбоев.

Windows 11 стала доступна пользователям в октябре 2021 года. По состоянию на июнь 2025 года операционная система занимает 47,98% рынка, уступая Windows 10 (48,76%), официальная поддержка которой прекратится уже 14 октября.